Steve Bannon poziva k "republikanski vstaji"

Urednik Breitbarta ostro nad Georgea W. Busha

21. oktober 2017 ob 20:27

Sacramento - MMC RTV SLO

Po četrtkovem govoru Georgea W. Busha, v katerem je ostro kritiziral politiko Donalda Trumpa, se je na nekdanjega republikanskega predsednika ZDA spravil Steve Bannon, do nedavnega Trumpova desna roka. Bannon je Busha označil za momljajočega bedaka in nesposobneža, republikance pa pozval k uporu.

Bannon, vodja Trumpove kampanje in njegov nekdanji svetovalec, zdaj pa (ponovno) urednik skrajno desnega portala Breitbart, je v govoru na konvenciji kalifornijskih republikancev Busha okrivil za "destruktivno" predsednikovanje ter dejal, da se je Bush s četrtkovim govorom osramotil, da ni vedel, kaj govori, in da da ni imel "pojma, ali prihaja ali odhaja - prav tako, kot ko je bil predsednik".

"Ni bilo bolj destruktivnega predsednikovanja od Bushevega," je dejal Bannon množici, ki je odgovorila z žvižgi ob omembi imena nekdanjega predsednika.

Bush je v odmevnem govoru, ki ga je v New Yorku podal takoj za s svojim naslednikom, Barackom Obamo, kritiziral fanatizem Trumpove Bele hiše in opozoril pred vzponom nativizma, izolacionizma in teorij zarote, ki da so zameglili pravo identiteto naroda.

Bannon je kritiko Busha podal v govoru, polnem ostrih napadov na status quo, ki vlada v Washingtonu, ob tem pa pozval k "odprtem uporu" proti republikancem "establišmenta". "Permanentni politični razred" je označil za eno največjih nevarnosti, ki grozijo ZDA.

Napoveduje dolgo vladavino

Nekdanji Trumpov strateg meni, da bi se koalicija, ki je poslala Trumpa v Belo hišo - konservativci, libertarci, populisti, gospodarski nacionalisti in fundamentalistični evangeličani - lahko na oblasti obdržala še desetletja, če ostane enotna. "Če premorete modrost, moč in vztrajnost, da obdržite to koalicijo skupaj, bomo vladali od 50 do 75 let," je napovedal.

Bannon je napadel tudi Silicijevo dolino in tamkajšnje "tehnološke lorde" ter napovedal, da se bodo tehnološki voditelji in progresisti v Kaliforniji v roku 10-15 let skušali odcepiti od ZDA, kar je označil za velik problem.

V govoru je skušal ohrabriti "dolgo trpeče" republikance Kalifornije, tradicionalno demokratske zvezne države, v kateri je Trump izgubil za več kot 4 milijone glasov. Bannon, ki v Kaliforniji promovira vrsto republikanskih kandidatov, je bil po govoru deležen gromkega aplavza, a, kot navaja AP, kakih realnih možnosti, da bi njegovi favoriti premagali demokratske kandidate, ki imajo večino v prav vsakem večjem uradu v državi, ni.

Kalifornijski republikanci - izumirajoča vrsta

Kljub temu, da je bila večina kalifornijskih guvernerjev v 20. stoletju republikancev in da je bilo kar nekaj predsedniških kandidatov Kalifornijcev, pa je moč stranke v teh zahodni zvezni državi začela naglo pešati konec 90. let po vrsti ukrepov, uperjenih proti priseljencem, zaradi česar so republikanci izgubili velik del volilne baze. Leta 2007 je takratni guverner Arnold Schwarzenegger člane stranke opozoril, da so "umirajoča vrsta" in da se morajo pomakniti v sredino, če želijo pridobiti širši krog volivcev.

Vsi republikanci sicer nad Bannonom niso bili navdušeni. V seriji tvitov prejšnji teden je nekdanji republikanski vodja spodnjega doma zveznega kongresa Chad Mayes zapisal, da je šokiran nad odločitvijo, da bo glavni govorec na konvenciji Bannon, ki velja za antisemita in zagovornika nadvlade bele rase. "To je velik korak nazaj in kaže, da stranka ostaja brez posluha," je tvitnil Mayes. Kalifornijski republikanci se že leta pričkajo, kašno smer naj uberejo - proti sredini ali bolj v desno.

Pred hotelom, v katerem je potekala konvencija, se je zbrala manjša skupina protestnikov s transparenti, med katerimi je bilo videti tudi svastike. Policija je protestnike zadrževala za železnimi ogradami nasproti vhoda v hotel, o aretacijah pa ne poročajo.

K. S.