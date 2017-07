Trumpov sin objavil elektronsko pošto o srečanju z rusko pravnico

V pošti: "To je del podpore ruske vlade gospodu Trumpu"

11. julij 2017 ob 21:33

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa je objavil celoten sveženj elektronske pošte v povezavi s svojim lanskim srečanjem z rusko pravnico v Trumpovi newyorški stolpnici.

Donald Trump mlajši je na Twitterju objavil izmenjevanje elektronske pošte s posrednikom Robom Goldstonom, ki je pomagal organizirati srečanje z rusko odvetnico Natalijo Veselnicko.

"Kraljeva tožilka Rusije je Trumpovi kampanji ponudila nekaj uradnih dokumentov in podatkov, ki bi inkriminirali Hillary in njene dogovore z Rusijo ter bi bili zelo uporabni za vašega očeta. Očitno je, da gre za zelo občutljivo informacijo, vendar je to del podpore ruske vlade gospodu Trumpu," je tretjega junija 2016 Goldstone poslal Trumpovemu sinu.

Donald Trump mlajši je prejel povabilo in se devetega junija 2016 sešel z rusko odvetnico Veselnicko. Sestanka sta se udeležila tudi nekdanji vodja Trumpove kampanje Paul Manafort, ki je pod kazensko preiskavo zaradi poslov z Rusijo, in Trumpov zet Jared Kushner. Donald mlajši je sicer dejal, da je hitro postalo jasno, da sestanek ne bo prinesel koristnih informacij, in so ga hitro končali.

Po besedah Donalda mlajšega je odvetnica želela govoriti o programu posvojitev ruskih sirot v ZDA, ki jih je Rusija leta 2012 prepovedala.

Rusija že dolgo ni več monarhija

Elektronska sporočila vsebujejo vsaj eno napako. Rusija ima državno in ne kraljevo tožilko, saj že od ruske revolucije naprej Rusija ni več monarhija. Tiskovni predstavnik ruskega državnega tožilca zadeve ni želel komentirati.

Medtem Moskva zanika vsako vmešavanje v volitve in poudarja, da odvetnice ne poznajo. Tudi predsednik Trump trdi, da med kampanjo ni skrivoma sodeloval z Rusi. Prav tako je odvetnica Veselnicka v pogovoru za televizijo NBC zanikala povezave z rusko vlado.

Sta dopisovanje in sestanek zakonita?

Pravni strokovnjaki sicer niso enotni glede nezakonitosti dopisovanja in srečanja z odvetnico. Dogovarjanje samo po sebi sicer ni zločin, vendar če je ob tem Trump mlajši spletkaril ali pomagal in podpiral kriminalno dejanje, kot je na primer hekerski vdor, bi to lahko pomenilo obsodbo za zločin.

Vodilni demokrat v odboru za obveščevalne zadeve predstavniškega doma ameriškega kongresa Adam Schiff iz Kalifornije meni, da je bil sestanek junija, julija pa so se začeli vdori v elektronsko pošto demokratov in kampanja širjenja dezinformacij po medomrežju. Schiff dodaja, da so Trumpovi ljudje gladko zanikali kakršne koli zveze z Rusi, dokler jih pod pritiskom dokazov nekateri niso bili prisiljeni priznati.

Nekateri odvetniki menijo tudi, da bi sestanek z odvetnico lahko bil konflikten z vidika zveznih volilnih zakonov, ki prepovedujejo sprejemanje daril ali vrednih stvari od tujih državljanov.

Nov je predvsem podatek, da gre za "del vladne podpore gospodu Trumpu". Zdaj naj bi bilo očitno, da je Trump mlajši v času, ko je oče že osvojil republikansko predsedniško nominacijo, dobil podatek, da želijo Rusi pomagati kampanji Donalda Trumpa proti Clintonovi.

Novo gradivo za preiskavo posebnega tožilca

Na vprašanje zakonitosti izmenjave sporočil in sestanka z odvetnico bodo morali odgovoriti pravniki, vendar pa je posebni tožilec Robert Mueller, ki preiskuje povezave med Trumpovo kampanjo in rusko vlado, dobil veliko novega gradiva za skupino svojih pravnih strokovnjakov.

Senatni vir je za Reuters povedal, da je senatni odbor nameraval Trumpa mlajšega poklicati na zaslišanje in da je od njega želel pridobiti določene dokumente. Vodja odbora iz vrst republikancev Richard Burr zadeve ne želi komentirati, dokler preiskava ne bo končana.

Trump mlajši trdi, da je elektronsko pošto objavil zaradi iskrenosti in v želji po preglednosti, in dodaja, da Veselnicka ni bila nikoli ruska državna uradnica. Sicer si je sveženj pošte že lastil New York Times in ga je nameraval počasi objavljati. Voditelj oddaje na televiziji MSNBC Joe Scarborough je prepričan, da je informacija prišla do časopisa od političnega stratega Steva Bannona, ki se za vpliv v Beli hiši spopada s Kushnerjem.

Ameriški kolumnist Frank Rich opozarja, da je preiskava afere Watergate trajala okoli dve leti, dokler ni s položaja odnesla predsednika Richarda Nixona.

J. R.