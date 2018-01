Nemčija: Socialdemokrati podprli začetek uradnih koalicijskih pogajanj s CDU/CSU

Tudi Macron si želi velike koalicije

21. januar 2018 ob 16:21,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 17:05

Bonn - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemški socialdemokrati (SPD) so se na kongresu stranke v Bonnu kljub različnim mnenjem v stranki izrekli za uradni začetek pogajanj o veliki koaliciji s konservativno unijo CDU/CSU.

Delegati so s 362 proti 279 izglasovali začetek uradnih koalicijskih pogajanj. En delegat se je glasovanja vzdržal. Začetek pogajanj o ponovni nemški veliki koaliciji je tako pričakovati še ta teden.

Predsednik nemških socialdemokratov Martin Schulz je pred glasovanjem delegate pozval, naj ravnajo pogumno. Opozoril jih je, da se odločajo med pogajanji s konservativno unijo in ponovnimi volitvami.

SPD bi moral po njegovem mnenju odgovornost sprejeti brez strahu in plahosti. "Prepričan sem, da je prava pot tista, ki jo zaznamuje pogum," je poudaril. Napovedal je dodatne pogajalske zahteve in odločna prizadevanja za njihovo uresničitev. Med drugim je navedel migrantsko politiko in zdravstvo.

Poudaril je tudi, da bo SPD v morebitni veliki koaliciji igral enakopravno vlogo. "Ne bomo manjšinski partner ali pomoč pri potrjevanju zakonov. SPD mora biti in bo vidna, slišna in prepoznavna stranka," je dejal.

Merklova zavrnila možnost popravkov

Nemška kanclerka in vodja krščanskih demokratov (CDU) Angela Merkel je sicer že zavrnila možnost večjih popravkov dogovora, saj naj bi bili zapisani kompromisi dokončni. Schulz ji je v sredo odgovoril, da kljub uvodnim pogajanjem še niso na koncu poti. Začrtali so glavne točke, a se morajo pogajati še o njihovi vsebini, meni Schulz.

Delegate je k podpori koalicijskih pogajanj podprla tudi podpredsednica socialdemokratov Malu Dreyer. Kot je dejala, je to zanje trenutno najboljša možnost. Kritikom velike koalicije je dejala, da je prepričanje, da lahko nemški kanclerki Angeli Merkel uspe oblikovati manjšinsko vlado, iluzija.

Macron naklonjen veliki koaliciji

Pred kongresom je Schulz po telefonu govoril s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Delegatom je Schulz zatrdil, da si francoski predsednik želi vstopa SPD-ja v veliko koalicijo. Macron je Schulza opomnil tudi, da "Evropa gleda Bonn". Mednarodna javnost je po besedah Schulza v veliki meri naklonjena veliki koaliciji.

Glasnejši aplavz nasprotnikom koalicije

Za svoj govor je Schulz prejel le okoli minuto trajajoč aplavz. Govori nasprotnikov vstopa v pogajanja, ki so mu sledili, so bili po navedbah DPA-ja deležni bučnejšega aplavza. Stranka je še vedno razklana med zagovornike in nasprotnike velike koalicije. Kritiki iz vrst SPD-ja trdijo, da uvodna pogajanja niso bila zadovoljiva in da si želijo izboljšav, na primer glede davčne politike in zdravstva. Dodatne kompromise zahtevajo tudi pri migrantski politiki. Vse najvidnejše strankarske osebnosti sicer zagovarjajo vstop v pogajanja.

600 delegatov odloča o usodi stranke

O vstopu v uradna pogajanja je odločalo 600 delegatov. Oči so bile uprte predvsem v 294 delegatov iz Bavarske, Severnega Porenja-Vestfalije in Hessna. V teh treh deželah delegati namreč še niso bili odločeni, med njimi pa je tudi veliko nasprotnikov velike koalicije. Skupno naj bi bila pred glasovanjem neodločena še kar tretjina delegatov.

J. R.