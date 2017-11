Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gavin Williamson se je pri 41 letih zavihtel na položaj obrambnega ministra. Foto: EPA Sorodne novice Zaradi "nedostojnega vedenja" odstopil britanski obrambni minister Dodaj v

Novi britanski obrambni minister je Gavin Williamson

Fallona odnesle obtožbe o spolnem nadlegovanju

2. november 2017 ob 19:17

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je za novega obrambnega ministra imenovala Gavina Williamsona, ki je na položaju zamenjal Michaela Fallona. Ta je odstopil zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju v parlamentu.

41-letni Williamson je bil do zdaj zadolžen za disciplino v poslanskih vrstah konservativcev v spodnjem domu britanskega parlamenta. V poslansko zbornico je bil izvoljen leta 2010, zastopal je South Staffordshire. Znan je po tem, da ima v pisarni na svoji mizi terarij s tarantelo. Williamson je dejal, da je "počaščen in navdušen" ter da namerava kot obrambni minister "zagotoviti, da bodo oborožene sile dobile priznanje, ki si ga zaslužijo".

Vendar so se že pojavili dvomi o njegovi usposobljenosti. Položaj obrambnega ministra velja za enega bolj zahtevnih v britanski vladi. Sodeč po spletni aplikaciji za beleženje parlamentarne aktivnosti TheyWorkForYou je Williamson kot poslanec v sedmih letih postavil le sedem vprašanj s področja obrambe. Iz Downing Streeta so sicer sporočili, da je Williamson zelo dobro opravljal svoje dosedanje delo ter da je premierka prepričana, da bo odličen obrambni minister.

Fallon odstopil zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju

Fallon je v sredo zvečer sporočil, da odstopa s položaja, ker s svojimi dejanji ni zadostil visokim standardom oboroženih sil, ki jih je predstavljal. Kot je dejal, to, kar je bilo "sprejemljivo pred 15 ali desetimi leti, nedvomno ni sprejemljivo zdaj". Fallon je prvi politik, ki je odstopil po nedavno razkritih obtožbah o spolnem nadlegovanju v britanskem parlamentu.

V začetku tedna se je opravičil, ker je leta 2002 neko novinarko prijel za koleno, britanski mediji pa so poročali, da naj bi na Fallona letelo še več obtožb, ki pa še niso bile razkrite javnosti.

Williamsona je na položaju šefa za disciplino v poslanski skupini konservativcev nasledil Julian Smith, eden njegovih najbližjih sodelavcev, zaradi česar so na Otoku začeli sumiti, da je novi obrambni minister organiziral spremembe v kabinetu. Urednica politične redakcije na BBC Laura Kuenssberg je tako med drugim tvitnila, da ji je nek minister dejal, da je Mayeva "tako šibka, da je dovolila Williamsonu, da se sam imenuje - to je grozno".

Želi Williamson postati premier?

Prav tako so se pojavila ugibanja, ali je bila Williamsonova pisarna vpletena v pripravo dosjejev o ministrih, iz katerih je na dan prišel škandal o spolnem nadlegovanju. Prav tako naj bi po poročanju nekaterih medijev Williamson opozoril Mayevo, da se bo moral Fallon soočiti z novimi obtožbami. "Ne motite se, Gavin Williamson želi postati premier. In ve vse skrivnosti svojih kolegov," je zapisal politični urednik časnika The Sunday Times Tim Shipman.

Tiskovni predstavnik premierke pa je zatrdil, da Williamson ni bil vpleten v menjave na položajih. Ni pa pojasnil, ali je bil vpleten o pogovor o Fallonovem odhodu. "Ko se domneve znajdejo pred šefom za disciplino, se jih nato obravnava in z njimi ravna primerno," je dejal. Z imenovanjem Williamsona na položaj ministra se je Mayeva sicer izognila večjim spremembam v svojem kabinetu.

