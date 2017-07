Ob 22. letnici genocida v Srebrenici v Potočarih pričakujejo 30.000 ljudi

Najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni

11. julij 2017 ob 10:41

Potočari - MMC RTV SLO

V spominskem centru Potočari bodo na 22. obletnico genocida v Srebrenici pokopali posmrtne ostanke 71 žrtev, ki so jih identificirali v zadnjem letu.

Že v zgodnjih jutranjih urah so v spominski center v Potočarih začeli prihajati svojci žrtev. Slovesnosti v Srebrenici se bodo udeležili predstavniki Evropske unije, veleposlaniki ZDA, Hrvaške, Črne gore, Makedonije, Velike Britanije, Francije, Španije, Grčije, Brazilije, Maroka in še nekaterih drugih držav, poroča Dnevni avaz. Skupaj pričakujejo 30.000 ljudi.



Meddržavno sodišče v Haagu je pokol v Srebrenici leta 2007 označil za genocid. Do zdaj so v Potočarih pokopali ostanke 6.504 žrtev, ki so jih odkrili v 77 skupinskih grobiščih. Enako je razsodilo tudi haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.

Pokol v Srebrenici velja za najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni. Po podatkih spominskega centra pet mesecev pred koncem vojne v BiH-u so vojaki Republike srbske 11. julija 1995 v Srebrenici pobile 8.372 Bošnjakov, večinoma moških in fantov. Sile bosanskih Srbov so pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića vstopile v to bošnjaško enklavo pod zaščito Združenih narodov in v le nekaj dneh, do 19. julija 1995, so pobile več kot 8.000 Bošnjakov.

V upanju na preživetje na t. i. pot smrti

Ti so se v upanju na preživetje iz Srebrenice podali na t. i. pot smrti skozi bližnje gozdove. Muslimanskega ozemlja v bližini Tuzle velika večina med njimi ni nikoli videla, saj so jih prestregli srbski vojaki in na nečloveški način končali njihova življenja. Njihova trupla so srbske sile zakopale, nato pa izkopale in razmestile po številnih množičnih grobovih, da bi tako prikrile eno največjih grozodejstev na evropskih tleh po drugi svetovni vojni.

Okoli 25.000 žensk, majhnih otrok in starejših oseb, ki so jih ločili od moških, pa so z avtobusi in tovornjaki prepeljali na območje pod nadzorom vojske BiH-a. Maloštevilne nizozemske modre čelade bošnjaških žrtev niso zaščitile. Oboroženci iz vrst bosanskih Srbov so tako zadržali moške, stare od 12 do 77 let, da bi jih "zaslišali zaradi domnevnih vojnih zločinov". Njihove družine jih nikoli več niso videle. 5.000 muslimanov, ki so se pred smrtjo skrivali v nizozemskem oporišču Potočari, pa so v zameno za 14 zajetih nizozemskih mirovnikov bosanskim Srbom izročile tudi mirovne sile.

T. J.