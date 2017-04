Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na grške otoke še vedno vsak dan prihajajo nezakoniti prebežniki. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob Lesbosu potonil čoln s prebežniki

Letos iz Turčije v Grčijo prišlo skoraj 5.000 prebežnikov

24. april 2017 ob 12:45

Atene - MMC RTV SLO/Reuters

V bližini grškega otoka Lesbos je potonil čoln s prebežniki. Grška obalna straža je iz vode za zdaj potegnila dvanajst trupel, dva človeka so rešili in odpeljali v bolnišnico.

Po trditvah preživelih je bilo na gumenjaku vsaj 25 ljudi. Dva človeka, med njimi nosečnico, so rešili. Med žrtvami so tudi ženske in otroci, usoda ostalih ni znana.

Čoln je opazila grška obalna straža, v iskalni akciji pa sodelujejo tudi ladje evropske mejne agencije Frontex. Prebežniki so skušali nezakonito priti iz Turčije na Lezbos, ki je bil leta 2015 glavna vstopna točka v Evropsko unijo za skoraj milijon Sircev, Iračanov in Afganistancev.

Čeprav sta Evropska unija in Turčija marca lani podpisali dogovor o prebežnikih, pa ta pomorska pot še vedno obstaja. Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je iz Turčije v Grčijo letos prišlo že več kot 4.800 prebežnikov. V letu 2016 se je v Grčijo skupno zateklo kar 173.000 prebežnikov, med njimi je bilo največ Sircev.

A. P. J.