Ob začetku vrha G20 prvo rokovanje Trumpa in Putina

Merklova: Svet se spopada s številnimi izzivi

7. julij 2017 ob 15:54

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

Začetek vrha G20 je zaznamovalo prvo rokovanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina. V uvodu je nemška kanclerka Angela Merkel države pozvala h kompromisom.

Putin in Trump bosta pozneje imela še uraden sestanek. Srečanje skupine razvitih in hitro razvijajočih se držav (G20), ki poteka v petek in soboto, je odprla Merklova, ki je voditelje pozvala h kompromisom pri različnih stališčih, ne da bi pri tem žrtvovali svoja načela. Poudarila je, da je bistven čas, saj se svet spopada s številnimi izzivi.



"Vemo, da nas čas priganja, zato lahko najdemo rešitve samo, če smo pripravljeni na kompromise in se približati drug drugemu, ne da bi se pri tem preveč upognili," je nemška kanclerka izrazila upanje, da bo vrh prispeval k reševanju največjih težav v svetu.

Prvi delovni dan zasedanja vrha na temo gospodarstva in trgovine je bil prvi govornik Trump. Kot so dejali nekateri diplomati, je ameriški predsednik govor izkoristil za lastno hvalo. Govoril je o uspešnosti ameriškega gospodarstva, odkar je predsednik. Čeprav to ni bila tema zasedanja, je Trump spregovoril tudi o raketnih poskusih in jedrskem programu Severne Koreje.

Zatem je besedo dobil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki se je, kot pravijo diplomatski viri, ogradil od Trumpa in se v imenu Evropske unije zavzel za odprto in multilateralno trgovino.

Ob začetku vrha G20 sta bila največ pozornosti deležna Trump in Putin, ki sta se prvič po Trumpovi izvolitvi rokovala, znova pa se bosta srečala popoldne, ko bosta imela formalen sestanek. Njun pogovor naj bi, kot piše BBC, trajal približno uro.

T. J.