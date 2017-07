Putin in Trump prvič iz oči v oči v petek v Hamburgu

Sirija in Ukrajina osrednji temi

4. julij 2017 ob 15:54

Moskva, Washington - MMC RTV SLO/STA

Predsednika Rusije in ZDA, Vladimir Putin in Donald Trump, se bosta prvič sešla ob robu vrha G20, ki bo v Hamburgu. Osrednji temi pogovora bosta Sirija in Ukrajina.

Svetovalec Kremlja Jurij Ušakov je v torek potrdil srečanje obeh voditeljev. "Dogovorjeno je za 7. julij," je v Moskvi povedal Ušakov. Kot poroča RT.com, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov napovedal, da ne bo šlo le za kratko srečanje ob strani, ampak je načrtovan konkreten sestanek. Do zdaj sta, kot dodaja RT.com, voditelja govorila le po telefonu.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je napovedal, da bosta temi pogovora tudi Sirija in Ukrajina, razpravljala pa naj bi še o strateški stabilnosti in številnih bilateralnih vprašanjih: "Seveda bosta Sirija in Ukrajina v središču pozornosti, a agenda ni omejena le na ti dve vprašanji. Vsi verjamemo, da je ameriška stran pripravljena na dialog in videli bomo, kako bo pogovor resnično potekal. Vendarle je vse odvisno od voditeljev."

Lavrov: Normalizirati morata dialog med državama

Že pred dnevi je ruski zunanji minister Sergej Lavrov povedal, da naj bi se Putin prvič s Trumpom "načeloma" srečal na vrhu skupine 20 vodilnih gospodarstev sveta, ki bo v petek in soboto v Nemčiji. Lavrov tedaj o morebitnih temah njunih pogovorov ni govoril, dejal je le: "Predvsem morata normalizirati dialog med Moskvo in Washingtonom." Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Herbert McMaster je prav tako pred dnevi napovedal medsebojno srečanje predsednikov: "V Hamburgu se bo predsednik srečal s številnimi voditelji, med drugim tudi z ruskim predsednikom Putinom."

Odnosi med Rusijo in ZDA zaradi številnih polemik veljajo za napete kot že dolgo ne. Čeprav je Trump med kampanjo pred volitvami obljubljal izboljšanje odnosov med Washingtonom in Moskvo, se voditelja svetovnih velesil še nista srečala. Putin je že konec marca izrazil pripravljenost za srečanje ob robu vrha G20. Kot piše RT.com, Kremelj poudarja, da telefonski pogovori niso dovolj za izboljšanje položaja med državama.

T. J.