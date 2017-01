Obama pomilostil Chelsea Manning, se bo Assange zdaj predal?

Med prestajanjem zaporne kazni sprememba spola

17. januar 2017 ob 23:25,

zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 19:11

Odhajajoči ameriški predsednik Barack Obama je delno pomilostil žvižgačko Wikileaksa, vojakinjo Chelseo Manning, in ji znižal zaporno kazen s 35 na sedem let. S tem je sprejel izziv ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea, ki je napovedal, da se je v primeru pomilostitve Manningove pripravljen predati ZDA.

Obama je sicer v celoti pomilostil skupno 64 zapornikov, še 209 pa je znižal kazen. Med njimi tudi nekdanji vojakinji Chelsea Manning, rojeni kot Bradley Manning, ki si je v zaporu spremenila spol. Manning je bil tisti, ki je Wikileaksu predal obsežno gradivo zaupnih diplomatskih depeš in drugih zaupnih dokumentov. Avgusta 2013 ga je vojaško sodišče obsodilo na 35-letno zaporno kazen.

Manningovo so sicer imeli zaprto v moškem zaporu, včasih tudi v samici. Dvakrat si je skušala vzeti življenje. Aktivisti so poudarjali, da je kazen pretirana in da je transspolna vojakinja psihološko krhka. Obama, ki bo v petek položaj predal nasledniku Donaldu Trumpu, jim je zdaj očitno prisluhnil. Manningovi se bo v skladu z njegovo odločitvijo kazen iztekla maja.

Obamova odločitev je bila vendarle precej presenetljiva glede na vlogo Wikileaksa v ameriških predsedniških volitvah. Wikileaks je namreč objavil nekaj spornih zapisov iz ukradene elektronske pošte s strežnika demokratov, kar naj bi bilo delo ruskih hekerjev. Zaradi tega vpletanja v ameriške volitve, uperjenega proti demokratski kandidatki Hillary Clinton, je Obama proti Rusiji uvedel tudi sankcije.

Sprejel Assangeev izziv

Obama je s to odločitvijo - čeprav so to v Beli hiši za časnik Washington Post zanikali - zdaj sprejel tudi izziv Juliana Assangea, ki je prejšnji teden sporočil, da bi pristal na izročitev ZDA, če bi Obama pomilostil Manningovo. Predstavnik Bele hiše je v zvezi s tem poudaril, da Obamova odločitev nima nobene zveze z Assangeovo napovedjo.

Assange od junija 2012 živi na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je zatekel, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb spolnega nadlegovanja. Nekdanji računalniški heker iz Avstralije se boji, da ga bo Švedska predala ZDA, kjer bi mu potem lahko sodili zaradi vohunjenja. Ameriško pravosodje sicer doslej ni objavilo nobene obtožnice, čeprav je v ZDA možno tudi, da je obtožnica zapečatena in tajna.

Zahvala prek Twitterja

Assange se je v odzivu preko Twitterja zaenkrat zgolj zahvalil vsem, ki so pomagali pri znižanju kazni Manningovi. "Hvala vsem, ki ste si prizadevali za milost Chelsea Manning. Vaš pogum in odločenost sta omogočila, da je nemogoče postalo mogoče," je zapisal. Preko odvetnika je Assange še sporočil, da je Manningova junakinja, ki nikoli ne bi smela biti obsojena.

Assangeov švedski odvetnik Per Samuelson je nato sporočil, da za zdaj še ni mogoče reči, ali se bo njegov klient predal ZDA. "To vidi kot velik delni uspeh, ne samo za Manninga, tudi za rehabilitacijo sebe in Wikileaksa," je dejal Samuelson. "Dokler bo za Assangea v ZDA obstajala grožnja, bo uveljavljal svoj politični azil," je še poudaril odvetnik.

Druga članica Assangeove pravne ekipe, Melinda Taylor, pa je medtem izjavila, da bo Assange držal svojo besedo glede predaje ZDA. "Za vsem, kar je povedal, stoji," je povedala. Nato se je odzval tudi Wikileaks, ki je sporočil, da bi Assange odšel v ZDA, če mu bodo zagotovili pravice. "Assange se še vedno veseli odhoda v ZDA, če mu bodo zagotovljene vse njegove pravice," je Wikileaks zapisal na Twitterju.

