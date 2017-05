Odgovornost za napad v Manchestru prevzela Islamska država

Med žrtvami največ mladostnikov

23. maj 2017 ob 02:20,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 13:52

Manchester - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanska premierka Theresa May je po terorističnem napadu v Manchestru sporočila, da so varnostne sile verjetno odkrile identiteto napadalca, vendar je še ne morejo potrditi.

Po ponedeljkovem koncertu ameriške pevke Ariane Grande v dvorani Arena v Manchestru je odjeknila eksplozija. Umrlo je 22 ljudi, 59 jih je ranjenih.

Odgovornost za napad je prevzela skrajna islamistična organizacija Islamska država (IS), ki je sporočila, da je napad izvedla z eksplozivno napravo, podtaknjeno na prizorišču. "Enemu izmed vojakov kalifata je uspelo podtakniti eksplozivno napravo na shodu križarjev v mestu Manchester," so zapisali v izjavi in napovedali nove napade.

Tudi policija je dogodek že takoj preiskovala kot teroristični napad. Sumili so, da je napad izvedel samomorilski napadalec. Policija je v povezavi z napadom aretirala 23-letnega moškega, a kaj več o njem ni znanega.

So pa še enega človeka aretirali v manchestrskem nakupovalnem središču Arndale, a aretacija naj ne bi bila povezana z napadom na koncertu. V nakupovalnem centru naj bi bil namreč v jutranjih urah lažni preplah, zato so ga evakuirali, a tudi že znova odprli.

Britanska premierka je po napadu izrazila sožalje svojcem žrtev, napovedala sklic izrednega zasedanja vlade in prekinila kampanjo pred parlamentarnimi volitvami 8. junija.

Mayeva: Brez dvoma teroristični napad

Na tiskovni konferenci je dejala, da je bil napad brez sence dvoma teroristično dejanje, in dodala, da je policija že ugotovila, kdo je napadalec, ni pa še popolnoma prepričana, ali je deloval sam. Številni ranjeni se medtem še vedno bojujejo za svoja življenja, je še dejala na izredni tiskovni konferenci, po kateri se je napotila v Manchester.

Ponedeljkov koncert Grandejeve v manchestrski areni se je končal z množično evakuacijo, potem ko je tamkajšnja policija prejela klice o eksploziji, ki je odjeknila v glavnem preddverju arene, takoj po koncertu, ob 22.35 po krajevnem času. Tako v dvorani, ki lahko sprejme 21.000 ljudi, kot pred njo, kjer so sorodniki čakali na obiskovalce koncerta, je nastala panika.

Med žrtvami največ najstnikov

Po navedbah prič se je zatresla celotna stavba. Med obiskovalci so bile številne družine, saj je ameriška pevka zelo priljubljena med najstniki in otroki, tudi med žrtvami je največ prav najstnikov in otrok.

22 ljudi je mrtvih, 59 so jih prepeljali v bolnišnico, še nekaj deset z manjšimi poškodbami pa so jih reševalci oskrbeli na kraju samem. Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, kako obiskovalci koncerta panično tečejo iz arene.

Panika po eksploziji

"Bila je huda eksplozija - lahko si jo čutil v prsih. Bilo je kaotično. Vsi so tekli in kričali ter samo poskušali najti izhod," pripoveduje obiskovalka koncerta Catherine Macfarlane.

"Pok, ki je spominjal na bombo, je vse spravil v paniko, zato smo samo hiteli, da čim prej zapustimo areno," je za britansko tiskovno agencijo PA dejal 22-letni obiskovalec koncerta Majid Khan.

Takoj po eksploziji so z manchestrske policije opozorili, naj se ljudje izogibajo arene.

Bližnjo železniško postajo Victoria Station, ki je povezana s koncertnim prizoriščem, so zaprli nemudoma po eksploziji in bo ostala zaprta ves dan. Kot poroča RTV-jeva dopisnica iz Londona Nina Kojima, so oblasti v hotelu ob areni vzpostavile zbirališče za otroke, ki so se v kaosu po napadu izgubili.

Samomorilski napadalec umrl

Reševalci na kraju dogodka so za BBC povedali, da so nekaterim žrtvam oskrbeli poškodbe, ki kažejo na to, da je bilo razstrelilno sredstvo napolnjeno s šrapneli. Britanska policija je pozneje potrdila, da je bombo sprožil samomorilski napadalec, ki je v napadu tudi umrl.

"Na tej stopnji preiskave menimo, da je sinočnji napad izvedel en moški," je povedal načelnik manchestrske policije Ian Hopkins. "Prioriteta zdaj je ugotoviti, ali je deloval samostojno ali v okviru mreže. Napadalec, lahko potrdim, je umrl v areni. Menimo, da je napadalec nosil improvizirano razstrelilno napravo, ki jo je detoniral in povzročil to grozodejstvo."

Ena največjih dvoran v Evropi

Manchestrska arena sicer velja za drugo največjo dvorano v Evropi, ki lahko sprejme do 21.000 ljudi. 23-letna popglasbenica, ki je zaslovela z vlogo Cat Valentine v komični seriji Victorious (Zmagoslaven), ni bila poškodovana, njena turneja v sklopu novega albumu Dangerous Woman (Nevarna ženska), ki se je začela februarja v ameriškem Phoenixu, pa je prekinjena.

Po Manchestru bi morala pevka nastopiti med drugim v Belgiji, na Poljskem, v Nemčiji, Švici in Franciji. Pozneje so bili na sporedu še koncerti v Latinski Ameriki in Aziji. "Zlomljena. Z dna mojega srca - tako zelo mi je žal. Nimam besed," je nekaj ur po koncertu tvitnila Grandejeva. Izrazom sožalja so se pridružili tudi številni stanovski kolegi pevke.

Mednarodna skupnost pretresena

Z Britanci je solidarnost izrazila tudi mednarodna skupnost. Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil ob novici o napadu zgrožen in osupel, premier Edouard Philippe pa je napad označil za strahopeten terorizem, ki je bil očitno uperjen proti mladim. Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil sožalje Mayevi in dejal, da je pripravljen okrepiti sodelovanje z Veliko Britanijo v boju proti terorizmu. "Odločno obsojamo ta ciničen in nehuman zločin. Pričakujemo, da tisti, ki stojijo za njim, ne bodo ušli kazni, ki si jo zaslužijo," je poudaril.

Solidarnost z žrtvami napada sta izrekla tudi županja Pariza in župan Nice, francoskih mest, ki so ju prav tako pretresli teroristični napadi.

Kanadski premier Justin Trudeau je na Twitterju sporočil, da so Kanadčani pretreseni ob novici o grozljivem napadu. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je zapisal, da je z mislimi v Manchestru, pretresen je tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. "Danes žalujemo z vami. Jutri si bomo skupaj z vami prizadevali za to, da se bomo ubranili tistih, ki poskušajo uničiti naš način življenja," je zapisal.

Zgrožena je tudi nemška kanclerka Angela Merkel: "Ta domnevni teroristični napad bo samo okrepil našo odločenost glede sodelovanja z britanskimi prijatelji proti tistim, ki načrtujejo in izvajajo takšna nehumana dejanja. Britancem zagotavljam: Nemčija vam stoji ob strani." Solidarnost z Britanci je izrazil tudi nemški zunanji minister Sigmar Gabriel. "V mislih smo z našimi britanskimi prijatelji. Skupaj obstanemo." Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg pa je zagotovil, da zavezništvo stoji ob strani Veliki Britaniji v boju proti terorizmu.

Napad je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Hudobne zgube so umorile toliko mladih, lepih in nedolžnih ljudi, ki so živeli in uživali svoje življenje," je dejal po srečanju s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. "Ne bom jim rekel pošasti, ker jim bo ta izraz všeč."

Med tistimi, ki so napad obsodili, je tudi slovenski premier Miro Cerar. "Najstrožje obsojam napad v Manchestru. Stojimo ob strani britanskim kolegom, v mislih pa smo s svojci in prijatelji žrtev," je tvitnil.

Varovanje krepijo tudi v Londonu

Če se bo napad dejansko izkazal za terorističnega, bo to najhujši tovrsten napad v Veliki Britaniji po napadu na londonsko podzemno železnico leta 2005, v katerem je umrlo 56 ljudi. Že več kot dve leti sicer na Otoku velja "resna" grožnja terorističnega napada, kar pomeni, da je napad zelo verjeten. Gre za drugo najvišjo stopnjo ogroženosti na petstopenjski lestvici.

Londonski župan Sadiq Khan je po napadu napovedal, da bodo še okrepili navzočnost policijskih sil na ulicah prestolnice, kjer se je sicer zadnji teroristični napad zgodil marca, ko je napadalec v središču prestolnice, na Westminstrskem mostu, z avtomobilom in nožem ubil štiri ljudi, 40 pa jih je bilo ranjenih.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017



K. K., K. S.