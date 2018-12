Odkritje Titanika je bilo del ameriške skrivne vojaške misije

Proučevali so dve potopljeni jedrski podmornici

14. december 2018 ob 08:11,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 09:23

Odkritje ladje Titanik na dnu oceana leta 1985 ni bilo plod dolgoletnih znanstvenih prizadevanj, ampak jo je po naključju našla ameriška vojska, ki je v morju proučevala dve potopljeni jedrski podmornici.

Titanik je bila v času splavitve največja ladja. Foto: AP

To je v pogovoru za CNN razkril takratni poveljnik v ameriški mornarici in znanstvenik na oceanografskem institutu Robert Ballard, ki je pojasnil: "Niso želeli, da svet izve resnico, zato sem si moral izmisliti drugo zgodbo."

Mornarica mu je ponudila financiranje in možnost, da najde legendarno ladjo, a prej je moral privoliti v to, da bo raziskal dve ameriški jedrski podmornici USS Tresher in USS Scorpion, ki sta se potopili v 60. letih prejšnjega stoletja.

"Tako, da mi Rusi ne bodo sledili"

"Vedeli smo, kje podmornici ležita. Mornarica je od mene želela, da se potopim tako, da mi Rusi ne bodo sledili, in da raziščem jedrsko orožje, ki je ostalo na Scorpionu, in preiščem, kakšen vpliv imajo jedrski reaktorji na okolje. A zgodba o iskanju Titanika je bila odlična pretveza in mediji so jo popolnoma kupili," je še dejal Ballard.

Na Titaniku je bilo 2.224 potnikov in članov posadke, v nesreči jih je umrlo več kot 1.500, kar predstavlja eno največjih pomorskih nesreč v miroljubnem času. Foto: Reuters

Ko je njegova ekipa končala raziskovati podmornici, so imeli le 12 dni, da so poskusili poiskati še Titanik, slovito ladjo, ki se je potopila 15. aprila leta 1912 na svojem prvem prečkanju Atlantskega oceana, ko se je zaletela v ledeno goro. Ballardova ekipa je ladjo res našla, in sicer na globini več kot 3.600 metrov. "Ko smo našli njene ostanke, smo bili seveda navdušeni. Bilo je, kot da smo v zadnji minuti zadeli gol."

Ameriška mornarica je v izjavah za medije vse do danes zanikala, da je bil pravi namen misije vojaške narave. Ballard je dodal, da je po toliko letih končno lahko povedal prave okoliščine odkritja, ker dokumenti niso več tajni, a v isti sapi namignil, da takšna tajna misija ni bila edina. A o drugih še ne sme govoriti.



