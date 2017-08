Ofenziva na Tal Afar: Iraške sile zavzele staro mestno jedro

Ozemlje pod nadzorom IS-ja v Iraku se krči

26. avgust 2017 ob 17:58

Tal Afar - MMC RTV SLO, STA

Iraške sile so sedmi dan ofenzive za prevzem nadzora nad mestom Tal Afar zavzele staro mestno jedro. Tal Afar je ena od zadnjih pomembnih utrdb t. i. Islamske države (IS) v Iraku.

Iz skupnega operacijskega centra so danes sporočili, da so v mestno jedro prodrli z juga in zahoda. Zavzeli so tudi trdnjavo, ki izhaja iz časov otomanskega cesarstva, in na njej izobesili iraško zastavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih iraškega zunanjega ministrstva je zdaj osvobojenih 70 odstotkov Tal Afarja.

Iraški zunanji minister Ibrahim Al Džafari je na novinarski konferenci dejal, da bodo kmalu razglasili osvoboditev tudi preostalih delov mesta. Po besedah francoske obrambne ministrice Florence Parly, ki je bila na konferenci skupaj s francoskim zunanjim ministrom Jean-Yvesom Le Drianom, so zdaj vsi napori usmerjeni v to mesto, zato ne dvomi v zmago iraških sil s podporo koalicije mednarodnih sil.

Francoska obrambna ministrica in zunanji minister sta se srečala tudi z iraškim predsednikom Fuadom Masumom in premierjem Hajderjem Al Abadijem. Povedala sta, da bo Francija letos Iraku odobrila posojilo v višini 430 milijonov evrov. Sredstva naj bi bila namenjena uresničevanju reform ter izboljšanju javnih uslug in delovanja državnih podjetij.



Najprej Mosul, nato Tal Afar

Pred Tal Afarjem so iraške sile po več mesecih spopadov prevzele nadzor nad Mosulom, drugim največjih iraškim mestom, ki je v roke IS-ja padel leta 2014. Tal Afar je bil nekdaj pomembna šiitska enklava v pretežno sunitski provinci Ninive na cesti med Mosulom in Siriji. Pred prihodom džihadistov je imelo mesto okoli 200.000 prebivalcev, koliko pa jih je tam ostalo, je po poročanju AFP-ja nemogoče oceniti.

Iraške oblasti sicer ocenjujejo, da to mesto nadzoruje oziroma je nadzorovalo okoli 1.000 borcev IS-ja, ki naj bi prebivalce mesta uporabljali za živi ščit, podobno kot je bilo tudi v bojih drugod.

Džihadisti so sicer izgubili že večino ozemlja zahodno in severno od Bagdada, ki so ga osvojili poleti leta 2014. V Iraku tako nadzirajo le še provinco Anbar.

Iraške sile se nameravajo po osvoboditvi Tal Afarja obrniti proti mestu Havija v provinci Kirkuk, okoli 300 kilometrov severno od Bagdada.

B. V.