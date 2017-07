Iraški premier razglasil zmago nad IS-jem v Mosulu

Bitka je trajala devet mesecev

9. julij 2017 ob 15:52

Mosul - MMC RTV SLO/STA

Iraški premier Haider Al Abadi je razglasil zmago iraške vojske nad t. i. Islamsko državo v Mosulu. Bitka za prevzem nad mestom je trajala kar devet mesecev.

Premier Al Abadi "prihaja v osvobojeno mesto Mosul ter čestita herojskim borcem in iraškemu ljudstvu za to veliko zmago", so sporočili v njegovem uradu.

Iraške sile so bitko za Mosul, drugo največje mesto v državi, s podporo ameriških zračnih napadov začele oktobra lani. Junija 2014 so Mosul zavzeli džihadisti IS-ja in v njem razglasili "kalifat". V bojih za mesto so sodelovali tudi kurdske sile, pešmerge, pripadniki sunitskih plemen in šiitskih milic.

Januarja so vladne sile znova osvojile vzhodni del mesta in se nato premikale proti zahodu, napredovanje pa se je upočasnilo zaradi uličnih bojev v starem delu mesta. Od začetka bitke je iz Mosula zbežalo več kot 860.000 ljudi.

B. V.