Okoli 500 prebežnikom uspelo priti čez ograjo španske eksklave Ceuta

Več ljudi je bilo poškodovanih

17. februar 2017 ob 16:28

Ceuta - MMC RTV SLO/STA

V špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike je iz Maroka vdrlo več sto ljudi, pri čemer je bilo poškodovanih več prebežnikov in pripadnikov varnostnih sil.

BBC poroča, da se je skušalo čez ograjo prebiti okoli 700 ljudi, regionalna vlada Ceute pa je sporočila, da jih je čez bodečo žico na špansko ozemlje prišlo 498. Predstavnik lokalnih oblasti je dejal, da sta bila dva prebežnika hospitalizirana in da je poškodovanih 11 španskih policistov.

Številne prebežnike, ki so skušali priti čez ograjo, so nazaj potisnile maroške varnostne sile. Več deset prebežnikov, ki jim je uspelo priti v Ceuto, so se v jutranjih urah veselili na ulicah, vzklikali "svoboda" in bili oviti v zastave EU-ja in Španije.

Kot še poroča BBC, sicer večino prebežnikov prestrežejo že pred vstopom v eksklavo, tiste, ki jim uspe priti čez ograjo, pa sčasoma izpustijo ali vrnejo v državo izvora. Ljudi, ki skušajo preplezati ograjo ali jo prerezati, španski policisti pogosto preganjajo s solzivcem in uporabo gumijastih nabojev, kar človekoljubne organizacije kritizirajo kot nehumano početje.

Zadnji množični poskus 1. januarja

Zadnji množičen poskus vstopa prebežnikov se je zgodil 1. januarja, ko je čez dvojno ograjo med Marokom in Ceuto poskušalo priti okoli 1.100 ljudi. Uspelo je le dvema, oba pa sta potrebovala bolnišnično oskrbo. V nasilju je eden od paznikov izgubil oko.

Ceuta in Melilla sta majhni španski eksklavi na severu Afrike, kjer poteka edina kopenska meja med EU-jem in Afriko, zato sta priljubljeni točki poskusov prebežnikov, da pridejo v Unijo.

Obe eksklavi sicer obdajata visoki ograji in prebežniki pogosto srečo poskusijo tudi s plavanjem ob obali. Leta 2014 se je sicer tovrsten poskus za 15 ljudi končal tragično.

B. V.