Nov množični poskus podsaharskih prebežnikov, da pridejo v Ceuto

Večino prebežnikov vrnejo v Maroko

2. januar 2017 ob 08:39

Ceuta - MMC RTV SLO/Reuters

V poskusu 1.100 afriških prebežnikov, da splezajo čez ograjo španske eksklave Ceuta na severu Afrike, je bilo ranjenih 50 maroških in pet španskih policistov.

Od vseh prebežnikov, ki so hoteli na ta način priti v Ceuto, sta bila le dva uspešna, oba pa sta bila poškodovana med plezanjem čez šestmetrsko ograjo. Potrebovala sta bolnišnično oskrbo. Eden od policistov pa je izgubil oko, poroča BBC.

Poskus je predstavništvo španske vlade v Ceuti označilo za "izjemno nasilnega in organiziranega". Reuters poroča, da so prebežniki uporabili kamenje in železne palice, da bi vdrli skozi vrata, da bi prišli do ograje, nato pa so se spopadli s policisti.

Do novega poskusa prebežnikov je prišlo po tem, ko je več kot 400 ljudem decembra uspelo priti v Ceuto.

Večina vrnjena v Maroko

Vsako leto na stotine podsaharskih prebežnikov, ki v Maroku prebivajo nezakonito, poskuša vstopiti v španski eksklavi na severu Afrike, Ceuto in Melillo, od koder bi nato odšli v Evropo. Večino prebežnikov se na poti ustavi in vrne v Maroko, tisti, ki jim uspe priti čez ograjo, pa so kasneje vrnjeni v domovino ali izpuščeni.

Organizacije za zaščito človekovih pravic so kritične do Španije, ker dopušča, da se prebežnike takoj vrne v Maroko. Španske oblasti namreč z izogibanjem daljših postopkov za deportacije ljudem onemogočijo, da zaprosijo za azil.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je bilo leto 2016 najsmrtonosnejše za prebežnike v Sredozemlju. Na poti čez Sredozemsko morje v Evropo jih je namreč umrlo skoraj 5.000.

B. V.