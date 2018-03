Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! ORF toži vodjo skrajno desnih koalicijskih svobodnjakov. Foto: EPA Sorodne novice ORF zaradi klevet na Facebooku toži vicekanclerja Stracheja Dodaj v

ORF toži Stracheja, ki ga obtožujejo napada na celotno medijsko hišo

Direktor ORF-a: Obtožba je huda, ker jo je izrekel podkancler

2. marec 2018 ob 22:02

Dunaj - MMC RTV SLO, RTV SLO

Pri avstrijski javni radioteleviziji ORF so proti podkanclerju in predsedniku avstrijske skrajno desne svobodnjaške stranke Heinzu Christianu Stracheju vložili tožbo zaradi zapisa na Facebooku, v katerem je novinarja ORF-a obtožil laganja.

Strache je na svoji strani na Facebooku objavil lažen oglas za avstrijsko radiotelevizijo in zapisal, da obstaja kraj, kjer laži postanejo resnice, ob tem je dodal sliko ORF-ovega novinarja Armina Wolfa.

Vodstvo avstrijske radiotelevizije se je za tožbo odločilo, ker Strachejev zapis razumejo kot napad na celotno medijsko hišo, je za Radiotelevizijo Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš. Generalni direktor ORF-a Alexander Wrabetz pravi, da je obtožba huda zato, ker jo je izrekel podkancler.

"Razlika je, ali proti novinarjem nastopi podkancler ali pa nekdo, ki je voditelj opozicijske stranke. Zdaj je svobodnjaška stranka vladna stranka. In ti napadi in pritiski z njihove strani na ORF so se v zadnjih tednih stopnjevali," je dejal Wrabetz.

"Napad na vseh 800 novinarjev ORF-a"

To je napad na vseh 800 novinarjev v naši hiši, ne le na novinarja Armina Wolfa, še pravi Wrabetz. "Zavedam se, da gre za nenavaden korak, da javna radiotelevizija toži podkanclerja republike, a je bilo treba jasno ukrepati."

Napad na ORF so ostro obsodile tudi avstrijske novinarske organizacije. "Gre za pritisk na ORF in za poskus prevzema moči," je dejal predsednik avstrijskega novinarskega kluba Fred Turnheim. Strache je sicer svojo objavo na Facebooku označil kot satiro, je še poročala Petra Kos Gnamuš.

