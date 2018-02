ORF zaradi klevet na Facebooku toži vicekanclerja Stracheja

Strache: Šlo je za satiro

27. februar 2018 ob 12:20

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijska javna televizija ORF je vložila tožbo proti vicekanclerju in voditelju svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christianu Stracheju zaradi objave na Facebooku, v kateri je televizijo in enega izmed njenih voditeljev obtožil laganja.

Strache je na svojem profilu na Facebooku pred dvema tednoma objavil lažni oglas za ORF s sloganom "Obstaja kraj, kjer laži postanejo novice". Na njem je bil upodobljen televizijski voditelj Armin Wolf, ki zaradi objave ločeno toži Stracheja.

Kot je pozneje utemeljeval Strache, je k svoji objavi dodal oznako "satira", zaradi česar naj bi bilo jasno, da zapisa ne gre jemati resno. A to ni zadovoljilo niti Wolfa niti televizije.

"Vicekancler Strache je ORF z lažnim oglasom obtožil širjenja lažnih novic, laži in propagande," je v izjavi zapisal direktor ORF-a Alexander Wrabetz. Kot je zatrdil, gre pri besedilu za "klevetanje in škodi ugledu ORF-a". "Besedilo diskreditira novinarsko delo 800 novinarjev ORF-a na televiziji, radiu in spletu."

Svobodnjaki bi odpravili ORF-prispevek

Pri ORF-u tožijo tudi Facebook, ker ni izbrisal Strachejeve objave.

Odkar so svobodnjaki oblikovali novo avstrijsko vlado z zmagovalno Ljudsko stranko (ÖVP), so že večkrat zahtevali odpravo obveznega prispevka gledalcev za ORF, kar se sicer dogaja tudi v slovenskem političnem prostoru.

Na Strachejevo objavo so se nedavno odzvale tudi avstrijske novinarske organizacije. Kot so zapisale, napadi avstrijskih svobodnjakov na novinarje in državno televizijo ORF predstavljajo grožnjo novinarstvu.

K. S.