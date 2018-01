Urad Angele Merkel zaskrbljen zaradi avstrijskih skrajnih desničarjev v vladi

Skrajna desnica v Avstriji ima pod nadzorom ključna ministrstva

20. januar 2018 ob 11:31

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V uradu nemške kanclerke Angele Merkel so zaskrbljeni, da bi lahko avstrijski skrajnodesni svobodnjaki (FPÖ), ki so del vlade, otežili sodelovanje obveščevalnih služb na Zahodu.

Kot poroča nemški časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Angelo Merkel namreč skrbi, da bodo svobodnjaki razkrivali občutljive informacije. Po informacijah časopisa je nemška kanclerka svoje skrbi delila z avstrijskim kolegom Sebastianom Kurzem iz vrst konservativne ljudske stranke (ÖVP), ki je ta teden obiskal Berlin.

Po njenem mnenju ni dobro, da svobodnjaki zasedajo ključna ministrstva, notranje, obrambno in zunanje, ki so povezana z obveščevalnimi službami in občutljivimi informacijami.

FPÖ se namreč po njenih besedah že dalj časa spogleduje z Rusijo in zato ne izključuje, da bi se ugotovitve avstrijskih in drugih obveščevalnih služb prikradle do Moskve. Dunaj bi se zato moral pripraviti na to, da obveščevalne službe Zahoda ne bodo več v enakem obsegu sodelovale z avstrijskimi.

Zadržana odziva

Iz urada Angele Merkel so se na poročanje FAZ-a odzvali zadržano, češ da zaupnih pogovorov kanclerke ne komentirajo. Njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert je le pojasnil, da se o dejavnostih obveščevalnih služb obvešča le parlamentarni odbor, ki je zadolžen za njihov nadzor.

Podobno so se odzvali tudi v uradu Kurza. Dodali so, da so na podlagi koalicijske pogodbe med ÖVP-jem in FPÖ-jem obveščevalne službe dolžne poročati tako Kurzu kot podkanclerju Heinz-Christianu Stracheju, predsedniku skrajnih desničarjev, s čimer naj bi bil zagotovljen nadzor. Nedovoljeno deljenje tajnih informacij pa je kaznivo dejanje, so opozorili.

Kurz je ta teden na obisku v Berlinu pozval, naj se zaupa novi avstrijski vladi in da naj se jo sodi po njenih dejanjih. Glede Moskve je dejal, da v Evropi ne more obstajati mir brez Rusije. "To pa ne pomeni, da bomo nezakonito delili naprej informacije ali gledali stran, ko se kršijo človekove pravice," je dodal.

B. V.