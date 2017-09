Orkan Irma se približuje Floridi, od koder evakuirajo 5,6 milijona ljudi

Doslej je orkan zahteval 23 žrtev, več sto je ranjenih

9. september 2017 ob 09:09,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 16:47

Havana - MMC RTV SLO

Irma, ki trenutno pustoši po kubanskem arhipelagu Camaguey, z oslabljeno močjo nadaljuje pot proti Floridi, od koder poteka množična evakuacija. Na varno mora 5,6 milijona prebivalcev, kar je četrtina celotnega prebivalstva te ameriške zvezne države.

Gre za prvi orkan pete stopnje na Kubi v skoraj stotih letih. Oko orkana je bilo okoli 190 kilometrov južno oz. jugovzhodno od Caibariena. Opozorilo pred orkanom so oblasti razglasile za province Camaguey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, Villa Clara in Matanzas.

Kot poroča BBC, je ponekod zmanjkalo elektrike, zaradi česar je otežena komunikacija z nekaterimi oddaljenimi območji. Kubo je zaradi orkana zapustilo 50.000 turistov, letovišča na severni obali so prazna, poročajo agencije.

Irma je sicer nad Kubo malce izgubila moč in je trenutno četrte kategorije, a pričakuje se, da se bo nad morjem v nekaj urah ponovno okrepila, preden bo v nedeljo zjutraj dosegla Florido.

Jug ZDA na poti na varno

Na Floridi so oblasti že pred dnevi razglasile izredne razmere. "Jugovzhod ZDA naj se zbudi in bo pozoren," je bil jasen vodja ameriške agencije za izredne razmere Brock Long, ki opozarja, da bi lahko Irma opustošila Florido ali sosednje zvezne države.

Oblasti so odredile evakuacijo 5,6 milijona ljudi, kar je četrtina vseh prebivalcev te ameriške zvezne države. Ob tem opozarjajo, da tisti, ki ne bodo odšli na varno, ne morejo pričakovati pomoči reševalcev. V soboto od 3. ure zjutraj po krajevnem času za Palm Beach velja policijska ura. Tudi v zvezni državi Georgia so oblasti odredile evakuacijo 540.000 prebivalcev obalnih predelov.

Pomoč prihaja iz več držav

Orkan, ki je na več karibskih otokih povzročil pravo razdejanje, je odnesel najmanj 23 življenj, poroča Guardian. Francoski notranji minister Gerard Collomb je v petek potrdil, da je na francoski strani Sv. Martina umrlo devet ljudi, sedem je pogrešanih, še dva človeka sta umrla na nizozemski strani otoka.

Francoske oblasti so sporočile, da je na Sv. Martinu 60 odstotkov domov tako uničenih, da v njih ni mogoče nadaljnje bivanje. Francoske, britanske in nizozemske oblasti so na prizadeta območja že poslale pomoč. Ameriški predsednik Donald Trump je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu izrazil sožalje in ponudil pomoč, so sporočili iz Bele hiše.

Eno izmed najbolj prizadetih območij je otok Barbuda, kjer je škoda še večja, kot so sprva ocenjevali. Večina otoka je zravnana s tlemi. Poškodovanih je 95 odstotkov poslopij.

Na poti tudi Jose in Katia

Otokom Leeward, ki jih je pred dnevi močno prizadela Irma, se medtem že približuje nov orkan Jose 4. stopnje, katerega vetrovi dosegajo hitrost 240 kilometrov na uro. Jose naj bi postopno oslabel, napoveduje ameriški center za orkane. Na poti proti Mehiki je orkan Katia, ki pa je ob prihodu na mehiški polotok oslabela na tropsko nevihto, na zahodni obali Afrike pa se že vzpostavlja nov ciklon, ki bi lahko postal organiziran tropski ciklon.

Po napovedih oblasti lahko povzroči obilno deževje in sprožitev plazov, zato so prebivalce ogroženih območij pozvale, naj se pripravijo na morebitno evakuacijo.

K. T., K. S.