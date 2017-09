Osijek: Duhovnik zaradi posilstva najstnika obsojen na družbeno koristno delo

Duhobnik je dejal, da je fant poljubil njega

28. september 2017 ob 18:29

Osijek - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Osijeku je hrvaškega katoliškega duhovnika nepravnomočno obsodilo na leto dni zapora zaradi posilstva 15-letnika leta 2002, a je kazen zamenjalo za 730 ur družbeno koristnega dela.

Sodišče je na prvi stopnji ugotovilo, da je duhovnik v noči na 6. januar leta 2002 v cerkvenih prostorih izkoristil "nezadosten emocionalni razvoj fanta", ki je bil ministrant, ter njegovo "duhovno in psihično odvisnost od duhovnika".

Potem ko je mladoletniku ponudil pivo, je za njim šel v kopalnico in se ga neprimerno dotikal. Nato je fanta odpeljal v sosednjo sobo, ga položil na posteljo, se ulegel nanj in ga posilil, poroča osiješki časnik Glas Slavonije. Časnik dodaja, da je duhovnik pričakal fanta v kopalnem plašču, med gledanjem nogometne tekme na televiziji pa je zahteval, naj ga zmasira.

Kot je preiskovalcem dejala žrtev, ji je po posilstvu duhovnik povedal, da bodo za to vedeli samo onadva in Bog. Fant je zaradi posilstva skušal narediti samomor. Potrdil je, da ga je duhovnik kot ministranta spolno nadlegoval že pred posilstvom, kadar sta bila sama.

Obsojeni 42-letni duhovnik je zanikal kaznivo dejanje. Na sodišču je trdil, da je zavrnil fanta, ki naj bi ga poljubil. Sodišče njegovim izjavam ni verjelo.

Žrtev razočarana nad pravosodnim sistemom

Televizija Nova TV se je po sodbi pogovarjala z zdaj 30-letno žrtvijo, ki je povedala, da se "počuti grozno" in je "razočarana nad pravosodnim sistemom", ker je kazen premila. Fant je napovedal pritožbo, pričakuje pa tudi javno opravičilo duhovnika in katoliške cerkve. Kot je pojasnil, so za zločin vedeli vsi v nadškofiji, a naj bi takratni nadškof Marin Srakić ukazal, da je o njem treba molčati. Kot je še poročala Nova TV, fant po posilstvu ne more živeti brez zdravil.

Novinar Nova TV se je pogovarjal tudi s kaznovanim duhovnikom, ki pa ni želel odgovarjati na konkretna vprašanja, češ da je vse povedal na sodišču. Kot so še poročali hrvaški mediji, so duhovnika po posilstvu večkrat premestili v druge župnije.

B. V.