Pahor in Kiska tudi o "ruski propagandi"

Na slovensko-slovaški poslovni konferenci o priložnostih



V času obiska slovaškega predsednika Andreja Kiska in gospodarske delegacije je v Ljubljani potekala slovensko-slovaška poslovna konferenca. Predstavili so poslovni okolji obeh držav in poslovne priložnosti ter pripravili srečanja med slovenskimi in slovaškimi podjetji. Gospodarsko sodelovanje med državama je dobro in je iz leta v leto intenzivnejše. Lani je blagovna menjava dosegla skoraj milijardo evrov, a še vedno ostajajo odprte številne priložnosti za njegovo razvijanje in poglabljanje, je dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti. "Obe državi sta izrazito inovacijsko usmerjeni, proaktivni in dinamični, podpirata podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost ter nove tehnologije, predvsem digitalne," je dodal Cantarutti.



Strinjal se je državni sekretar na slovaškem gospodarskem ministrstvu Rastislav Chovanec. "Slovaško poslovno okolje je primerljivo s slovenskim, poslovne prakse in standardi so na splošno podobni. Naša država je med državami EU-ja in OECD-ja eno izmed najhitreje rastočih gospodarstev," je dejal in izrazil upanje, da bodo tovrstni dogodki, še posebej pa individualna poslovna srečanja prispevali k okrepitvi sodelovanja med državama.