Po treh tednih odstopil slovaški notranji minister

Gašparjev odstop zahteva tudi predsednik Kiska

16. april 2018 ob 17:36,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 17:39

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Na Slovaškem je odstopil notranji minister Tomaš Drucker, ki je bil na položaju le tri tedne. Kot je pojasnil Drucker, se ne strinja z zahtevo po odstavitvi direktorja policije Tiborja Gašparja.

Gašparjev odstop so po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka zahtevali protestniki. Z ozirom na to, kar je Gašparju v preteklosti uspelo storiti, njegova odstavitev ne bi bila upravičena in primerna, je Gašparju v bran povedal Drucker. Prav odstavitev pa je bila pričakovana, da bi se znova pridobilo zaupanje državljanov v državo. "V teh okoliščinah nimam pravice, da ostanem na položaju," je pojasnil Drucker.

Protestniki in predsednik Kiska Gašparja pozivali k odstopu

Pritisk na direktorja policije se je po umoru preiskovalnega novinarja in njegove zaročenke konec februarja iz dneva v dan povečeval. Med drugim so njegov odstop ali odstavitev zahtevali udeleženci protestov pretekli teden. Gašpar po njihovem mnenju ni zagotovilo za objektivno preiskavo dvojnega umora. Mediji direktorja policije obravnavajo tudi kot odgovornega za neučinkovite preiskave korupcijskih škandalov, povezanih s podjetniki, ki so blizu vladajoči koaliciji. Te primere korupcije je preiskoval tudi Kuciak.

Pozivom k odstopu direktorja policija se je pridružil tudi slovaški predsednik Andrej Kiska. V pogovoru z novinarji je v četrtek izrazil pričakovanje, da bodo direktorja policije odstavili v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah bi bil Gašparjev odhod ključen za obnovo zaupanja ljudi v policijo.

Drucker imenovan na položaj ob rekonstrukciji vlade

Drucker je bil na položaj notranjega ministra imenovan pred tremi tedni in pol kot del preoblikovanja vlade po umoru novinarja. Vodenje je od Roberta Fica prevzel Peter Pellegrini. V preteklosti je v eni od Fičevih vlad zasedal položaj ministra za zdravje, zdaj pa se, kot je povedal danes, namerava umakniti iz politike. Na odstop se je že odzval Gašpar. "Odločitev notranjega ministra Tomaša Druckerja, da odstopi, namesto da me odstavi, me je presenetila in je nisem pričakoval," je sporočil v pisni izjavi. Dodatne komentarje bo podal, ko bo preučil razmere, je še zapisal. Kdo bo nasledil Druckerja, še ni znano.

A. V.