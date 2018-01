Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 23 glasov Ocenite to novico! Papež je od izvolitve leta 2013 v vrhu priljubljenosti. Foto: Reuters Tudi v Sloveniji najvišjo podporo podeljujemo papežu Frančišku (+68), kar nas uvršča na 8. mesto med vsemi državami. Foto: Mediana Podpora Putinu. Foto: Mediana Podpora Trumpu. Foto: Mediana Dodaj v

Papež Frančišek najbolj priljubljen, Donald Trump pa najmanj

Odnos do svetovnih voditeljev po svetu in pri nas

29. januar 2018 ob 12:43

Najbolj priljubljen med svetovnimi voditelji je papež Frančišek, kaže javnomnenjska raziskava, izvedena v 53 državah. O njem ima pozitivno mnenje 53 % svetovnega prebivalstva. Najmanj ljudi na svetu podpira ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Združenji WIN in GIA sta decembra lani izvedli raziskavo, s katero sta ugotavljali odnos do svetovnih voditeljev. Anketirali so tudi ljudi v Sloveniji. Med dvanajstimi svetovnimi voditelji, vključenimi v raziskavo, je najbolj priljubljen papež Frančišek. O njem ima pozitivno mnenje 53 odstotkov svetovnega prebivalstva, negativno pa 17 odstotkov. Njegova ocena je visoka ne glede na versko pripadnost anketirancev. Med državami, v katerih imajo o papežu najboljše mnenje, izstopa Hrvaška, le v štirih državah je papež Frančišek prejel negativno oceno – to so Azerbajdžan, Turčija, Srbija in Pakistan.

Pozitivno mnenje Negativno mnenje Ocena Papež Frančišek 53 % 17 % 36 francoski predsednik Emmanuel Macron 44 % 23 % 21 nemška premierka Angela Merkel 48 % 28 % 20 indijski premier Narendra Modi 29 % 21 % 8 britanska premierka Theresa May 37 % 30 % 7 kitajski predsednik Ši Džinping 36 % 30 % 6 ruski predsednik Vladimir Putin 42 % 39 % 3 kralj Savdske Arabije Salman bin Abdulaziz al Saud 26 % 31 % -5 izraelski premier Benjamin Netanyahu 24 % 32 % -8 iranski predsednik Hassan Rouhani 23 % 32 % -9 turški predsednik Recep Tayyip Erdogan 27 % 39 % -12 predsednik ZDA Donald Trump 30 % 56 % -26



Med politiki je kljub kratkem času na svetovni politični sceni najbolj priljubljen novi francoski predsednik Emmanuel Macron, sledi mu nemška kanclerka Angela Merkel. Britanska premierka Theresa May je na četrtem mestu.

O ruskem predsedniku Vladimirju Putinu ima pozitivno mnenje 42 odstotkov, negativno pa 39 odstotkov anketiranih. Bistveno bolj negativno mnenje o Putinu vlada znotraj držav članic EU-ja in v ZDA. Najbolj pozitivno mnenje imajo o predsedniku Putinu prebivalci Vietnama, Kazahstana, Armenije in tudi Srbije. V Sloveniji so prebivalci predsednika Putina ocenili bolj negativno.

Med voditelji, o katerih prevladuje negativno mnenje, so še turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, izraelski premier Benjamin Netanyahu, prav na dnu lestvice pa je Donald Trump. O njem ima pozitivno mnenje 30 odstotkov ljudi, negativno pa 56 odstotkov. Izrazito negativno mnenje imajo o Trumpu prebivalci EU-ja, Južne Amerike, Rusije in tudi ZDA, najbolj pozitivno pa je bil ocenjen med prebivalci Vietnama, Filipinov in Indije. Slovenija se je po oceni med 53 državami znašla na 45. mestu. Nižjo oceno od nas so ameriškemu predsedniku denimo podelili še prebivalci Francije, Švedske, Mehike in Nizozemske ter Nemčije.

Kdo so najbolj priljubljeni svetovni voditelji v Sloveniji?

Tudi v Sloveniji najvišjo podporo podeljujemo papežu Frančišku. Sledijo francoski predsednik Macron, kitajski predsednik Ši Džinping in nemška kanclerka Angela Merkel. Na dnu lestvice po priljubljenosti med Slovenci najdemo predsednika ZDA Trumpa in turškega predsednika Erdogana.

GIA End Of Year Survey (EoY) je raziskava, ki je bila s kombinacijo različnih metod izvedena v 53 državah po svetu, v njej pa je sodelovalo skoraj 53.000 oseb. Inštitut Mediana je raziskavo izvedel v Sloveniji in na Hrvaškem na reprezentativnem vzorcu 500 oseb v novembru in decembru 2017.

