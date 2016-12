Papež pomilostil vatikanskega žvižgača iz afere Vatileaks 2

Novinarja so oprostili

21. december 2016 ob 10:22

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je pomilostil španskega duhovnika, ki je bil zaradi posredovanja in objave zaupnih vatikanskih dokumentov obsojen na 18-mesečno zaporno kazen.

Gre za dejanje usmiljenja, kazen pa s tem ni razveljavljena, so ob tem sporočili iz Vatikana. Papež je Lucia Valleja Baldo pomilostil, ker je že prestal več kot polovico kazni, upoštevaje še čas, ki ga je preživel v priporu. Zdaj se bo vrnil pod škofovsko oblast v Astorgi v Španiji.

Kot je znano, je afera Vatileaks 2 julija dobila sodni epilog: sodišče je strokovnjakinjo za odnose z javnostmi Francesco Immacolato Chaouqui obsodilo na 10-mesečno pogojno kazen, Baldo na 18 mesecev zapora, še tri obtožene pa je oprostilo. Preiskovalna novinarja Gianluigi Nuzzi in Emiliano Fittipaldi sta v novembra lani izdanih knjigah objavila zaupne dokumente iz Vatikana, in sicer njuni knjigi temeljita na gradivu papeškega odbora, katerega člana sta bila Balda in Chaouqijeva.

Izbruhnil je velik škandal, saj sta avtorja v knjigah najvišje prelate med drugim obtožila luksuznega življenja. Vatikansko pravosodje se je glede vpletenosti novinarjev razglasilo za nepristojno in ju je oprostilo.

Vatileaks 2 je sledil štiri leta po izbruhu prve afere, ki jo je leta 2012 prav tako sprožila Nuzzijeva knjiga. Tudi takrat avtorju niso sodili, so pa glavnega informatorja, butlerja tedanjega papeža Benedikta XVI., Paola Gabrieleja, obsodili na 18 mesecev zapora, a ga je potem po treh mesecih hišnega pripora papež pomilostil.

K. T.