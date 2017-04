Papež v Egiptu na potovanju enotnosti in bratstva

Molitev v koptski katedrali, kjer je bilo lani ubitih 28 ljudi

Papež Frančišek je začel dvodnevni obisk v Egiptu, kjer se bo sešel s predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem in z najvišjimi sunitskimi institucijami v državi.

Ob pristanku je dejal, da je njegov prvi obisk v Egiptu potovanje enotnosti in bratsva. Na obisku želi podpirati medverski dialog in sožitje med muslimani in kristjani, ki so utrpeli več džihadističnih napadov.

Svetovne verske voditelje je nagovoril k združevanju proti religijskemu ekstremizmu in nasprotovanju "barbarstvu tistih, ki podpihujejo sovraštvo in nasilje".

Papeža je na letališču sprejel egiptovski premier Šarif Ismail, ki ga je nato pospremil na srečanje z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem.

Papež prihaja v Egipt v času, ko so v državi pogosti napadi na koptske kristjane. "Naš svet, ki ga je razparalo slepo nasilje in v srce zadelo tudi vašo deželo, potrebuje mir, ljubezen in usmiljenje," je pred prihodom poudaril v videosporočilu.

Svet po njegovih besedah potrebuje graditelje mostov miru, dialoga, bratstva, pravičnosti in človeškosti. Papež je še dodal, da v Egipt prihaja "kot prijatelj, kot glasnik miru in kot romar". Povedal je tudi, da upa, da bo kristjanom na Bližnjem vzhodu prinesel tolažbo in spodbudo ter vsem prebivalcem Egipta in širšega območja ponesel sporočilo prijateljstva in spoštovanja.

Ob začetku obiska bo Frančišek sodeloval na medverski mirovni konferenci na univerzi Al Ažar v Kairu, sedežu sunitske teologije. Na srečanju, ki ga bo gostil veliki imam Ahmed Al Tajeb, bosta po napovedih sodelovala tudi koptski papež Tavadros II. ter carigrajski patriarh Bartolomej. Konferenca pomeni otoplitev v odnosih z Al Ažarjem, kar bi lahko pripomoglo k svetovnemu pozivu proti verski nestrpnosti in grožnji Islamske države.

Papež ima na programu še ločeni srečanji z Al Sisijem in koptskim papežem Tavadrosom II., s katerim bosta skupaj molila v koptski katedrali v starem mestnem jedru egiptovske prestolnice, kjer je bilo v eksploziji decembra lani ubitih 28 ljudi. Obisk bo sklenil v soboto, ko bo dopoldne najprej vodil mašo, nato bo imel kosilo z egiptovskimi verskimi dostojanstveniki, na koncu pa se bo srečal še s tamkajšnjimi duhovniki in menihi.

