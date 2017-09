Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Papež je Kolumbijcem položil na dušo, da so za vzdrževanje dolgotrajnega miru odgovorni vsi. Foto: Reuters VIDEO Papež Frančišek nadaljuje... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Papež v Kolumbiji: "Mir naj postane dolgotrajna zaveza"

Obisk bo končal v nedeljo v Cartageni

8. september 2017 ob 10:30

Bogota - MMC RTV SLO

Papež Frančišek, ki je na obisku v Kolumbiji, je med številnimi srečanji predstavil svojo vizijo trajnega miru v državi, v kateri se je končal petdesetletni konflikt med vladnimi in uporniškimi silami. Kolumbijce je pozval, naj se uprejo maščevalnosti, politike pa, naj rešijo pereč problem socialne nepravičnosti in neenakosti.

"Mir naj postane dolgotrajna zaveza in ga ne smejo oslabiti interesi posameznih strank," je v nagovoru kolumbijskemu vodstvu dejal papež Frančišek, za katerega je Kolumbija dvajseto apostolsko potovanje. Prvi dan je preživel v glavnem mestu Bogota.

Potrebujemo pravične zakone, ki bodo omogočili, da bosta razumevanje in medsebojna pomoč premagala konfliktnost, ki je desetletja obvladovala to deželo. Nova zakonodaja mora odpraviti strukturne razloge za revščino, je nadaljeval, saj je ta povod za družbeno izključevanje in izbruhe nasilja.

Frančišek je obisk Bogote nadaljeval v katedrali, kjer je v knjigo obiskovalcev vpisal: "Prišel sem kot priča miru, ki ga Bog hoče za Kolumbijo. Ta bo mogoč, če si bodo zanj prizadevali vsi." Popoldne se je papež udeležil svete maše, ki se je je udeležilo več kot milijon ljudi. Petdnevni obisk bo nadaljeval v mestu Villavicencio. Vrhunec dneva bo veliko molitveno srečanje za mir.

K. T., Janko Petrovec, RTV Slovenija