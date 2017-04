Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 13 glasov Ocenite to novico! V Vatikanu je na strokovni ekskurziji in hkrati romanju 150 dijakov škofijske gimnazije. Namesto z butaricami so papeža pozdravili s slovenskimi zastavicami. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Papež vernikom: Poiščite Jezusa v ljudeh, ki danes trpijo, kot je on

Naslednji veliki shod mladih katoličanov bo čez dve leti v Panami

9. april 2017 ob 18:14

Vatikan - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

S cvetno nedeljo Katoliška cerkev začenja velikonočni teden, po škofijah sveta pa hkrati poteka še katoliški svetovni dan mladih. V Rimu se je papež Frančišek srečal tudi z mladimi iz Slovenije, ki so tja namesto butaric ponesli slovenske zastavice.

Papež Frančišek je vernikom priporočil, naj Kristusa ne slavijo samo na slikah in spletnih videoposnetkih, ampak ga poiščejo v ljudeh, ki danes trpijo, kot je trpel on. "Trpijo zaradi suženjskega dela, družinskih tragedij, bolezni … Trpijo zaradi vojn in terorizma, zaradi trgovine z orožjem in njegove uporabe. Ljudje, ki so jih ogoljufali in zavrgli, potrebujejo naše prepoznanje in ljubezen," je povedal papež Frančišek. Med slovesno mašo se je tudi poklonil žrtvam zadnjih terorističnih napadov na Švedskem in v Egiptu in pozval teroriste ter izdelovalce in trgovce z orožjem, naj prenehajo svoje dejavnosti.

Ob koncu bogoslužja so predstavniki mladih iz Krakova predali križ in ikono Device Marije organizatorjem naslednjega velikega shoda mladih katoličanov, ki bo čez dve leti v Panami.

K. T., Janko Petrovec, RTV Slovenija