Peticija ogorčene javnosti uspela, Macronova brez naziva prve dame

Francoska zakonodaja ne predvideva funkcije prve dame

8. avgust 2017 ob 17:08

Pariz - MMC RTV SLO

Po tem ko je v dveh tednih skoraj 300.000 Francozov podpisalo peticijo, v kateri so nasprotovali nameri predsednika Emmanuela Macrona, da svoji soprogi Brigitte podeli uraden naziv prve dame, česar francoska zakonodaja ne predvideva, je predsednikov urad pobudo umaknil.

Vloga 64-letne Brigitte Macron bo tako zdaj striktno javna in ne politična, zagotavljajo. V naslednjih dneh bodo tudi objavili "listino o transparentnosti", v kateri bodo dodobra razjasnili položaj Macronove soproge.

Med svojo predvolilno kampanjo je 39-letni Macron obljubil, da bo "razjasnil" vlogo svoje 25 let starejše soproge, ki je vedno služila kot njegova svetovalka in zaupnica, ter "naredil konec hipokriziji" okoli situacije. Ena od prvih Macronovih potez po prevzemu oblasti je bila tako vzpostavitev posebne delovne skupine, da bi preučila položaj prve dame. Skoraj 70 odstotkov francoske javnosti je takrat nasprotovalo, da bi partner oz. partnerica vodje države imela uradno vlogo, naziv in svoj proračun.

Brez dorečenih pravil

Vprašanje je dvignilo precej prahu v času, ko francoski poslanci razpravljajo o novem, ne najbolj priljubljenem Macronovem "moralnem zakonu", ki jim prepoveduje zaposlovanje zakonskih partnerjev ali družinskih članov - rezultat t. i. Penelopegata, ko je Macronov tekmec na predsedniških volitvah, svoj čas favorit Francois Fillon, popolnoma pogorel, ko je prišla na dan fiktivna zaposlitev njegove soproge Penelope Fillon v parlamentu.

Zgoraj omenjena "listina o transparentnosti" bo definirala jasno vlogo predsednikove zakonske partnerice in prvič javno obelodanila natančno število članov osebja, ki dela zanjo in celoten strošek za francoskega davkoplačevalca.

Trenutno ne francoska ustava ne uradni protokol ne postavljata nobenih pravil, prejšnje prve dame pa so si v bistvu pravila sproti izmišljevale, kot pojasnjujeta Le Monde in Guardian. Javno in dobrodelno delo predsednikovih soprog se financira iz letnega proračuna Elizejske palače, ki znaša med 5 in 7 milijonov evrov.

Padec priljubljenosti

Urad predsednika sicer vztraja, da si Macron ni premislil zaradi peticije, ampak zaradi stališč delovne skupine. "Brigitte Macron ima vlogo in odgovornosti. Želimo si biti transparentni in začrtati okvire sredstev, ki jih ima na razpolago," je tvitnil tiskovni predstavnik vlade Christophe Castaner. "Nobene spremembe ustave, nobenih novih sredstev, nobene plače za Brigitte Macron. Prenehajte s hinavščino!"

V intervjuju za francosko televizijo France2 pa je še dodatno pojasnil: "Ne govorimo o službi; govorimo samo o njenem statusu. Služba je plačana, predsednikova žena pa za svoje delo ne prejema nobene plače in je ne bo prejemala, čeprav je nenehno prisotna ob svojem soprogu. Tu gre samo za vprašanje transparentnosti."

Priljubljenost Macrona, najmlajšega francoskega predsednika, je v treh mesecih od izvolitve strmo padla, za kar gre razloge iskati predvsem v nepriljubljenih potezah v notranji politiki, ki so jih nekateri mediji označili celo za avtokratske.

K. S.