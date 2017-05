Petrov odstopil kot predsednik sabora: "Edina rešitev so nove volitve"

Zdravko Marić ostaja hrvaški finančni minister

4. maj 2017 ob 08:43,

zadnji poseg: 4. maj 2017 ob 14:46

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Predsednik hrvaškega sabora Božo Petrov je še pred glasovanjem o nezaupnici podal svoj odstop. "Edina rešitev za politično krizo so nove parlamentarne volitve," je dejal ob podaji odstopne izjave.

Ob tem je Petrov še dejal, da je hrvaški premier Andrej Plenković povzročil politično krizo v državi in da nima politične legitimnosti za vodenje vlade, ker nima podpore večine poslancev.

Sabor je sicer danes glasoval o nezaupnici ministru za finance Zdravku Mariću, a nezaupnice ni izglasoval. Za njegov odpoklic je glasovalo 75 poslancev od 151, tako da je opoziciji zmanjkal en glas. "Odločitev ni sprejeta, parlamentarna večina za razrešitev ni dosežena," je po glasovanju poslancev sporočil Petrov. Neodvisni poslanec Željko Glasnović se je vzdržal, jeziček na tehtnici pa je bil nekdanji poslanec SDP-ja Tomislav Sauha, ki ni glasoval za nezaupnico. Sauha je dejal: "Če bi se odločil drugače, bi šli znova na volitve, a to ne bi ničesar rešilo. Nato bi bile spet volitve in spet ista zgodba."

Sauha je predtem izstopil iz SDP-ja, potem ko so proti njemu sprožili preiskavo zaradi domnevnih malverzacij z dnevnicami, medtem ko je bil vodja kabineta nekdanjega hrvaškega premierja Zorana Milanovića.

Po glasovanju o Mariću je bila na zahtevo vladajočega HDZ-ja predvidena še razprava o nezaupnici Petrovu, ki je tudi predsednik Mosta. Če bi razprava sledila, bi bil odpoklic Petrova zagotovljen, ker je HDZ nabral 79 podpisov poslancev, vključno z nekaterimi opozicijskimi. A Petrov je po prvem glasovanju sejo prekinil, po premoru pa sporočil, da odstopa.

Mesto vršilca dolžnosti bo tako do preklica opravljal eden izmed podpredsednikov sabora, Željko Reiner (HDZ).

17-urna sredna seja

Nezaupnico proti Mariću je vložila največja opozicijska stranka SDP, ki je med parlamentarno razpravo vztrajala, da mora minister odstopiti predvsem zaradi domnevnega navzkrižja interesov, ker je na čelo ministrstva za finance prišel z mesta direktorja za strategijo in kapitalski trg v koncernu Agrokor. Opozicija ne verjame, da kot odgovorni za finančno stabilnost države ni prej vedel za težave v poslovanju koncerna, ki so ogrozile celotno hrvaško gospodarstvo.

Marić je na 17-urni seji v sredo zavrnil vse očitke opozicije, ob njem pa je trdno stal tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je prejšnji teden odstavil vse ministre koalicijske stranke Most neodvisnih list, ker niso soglašali z vladno odločitvijo o podpori ministru za finance med interpelacijo.

SDP je v sredo zatrdil, da ima 77 od 151 poslanskih glasov za odpoklic Marića.

Usoda Plenkovićeve vlade tako za zdaj ostaja nejasna. Je pa premier na novinarski konferenci poudaril, da je opozicija doživela poraz v parlamentu. Plenković je dejal, da je razprava pokazala, da opozicija nima argumentov za odpoklic Marića in da je šlo za "poskus destabilizacije hrvaške vlade".

"Obstaja poskus politikov iz stranke Most neodvisnih list, da bi v javnosti in medijih razširili pošastne in nesprejemljive konstrukte o tem, da vlada in jaz ščitimo kriminal v Agrokorju. To ni samo netočno in neresnično, to je najnižji spin, ki smo mu priča po dolgem času," je dejal Plenković.

Odločno je zavrnil takšne konstrukte in dodal, da gre za politične poteze Mosta pred lokalnimi volitvami, ki bodo 21. maja. Znova pa ni želel odgovoriti, ali ima njegova vlada zadostno večino v saboru.

VIDEO Na Hrvaškem odločil en glas

A. P. J., K. S.