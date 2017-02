Pjongjang krivdo za smrt "severnokorejskega državljana" pripisal Maleziji

Malezija naj bi razmišljala o zaprtju veleposlaništva v S. Koreji

23. februar 2017 ob 09:38

Seul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Severnokorejski državni mediji so v svojem poročanju prvič po 10 dneh omenili smrt Kim Džong Nama, ki ga sicer niso omenili poimensko. Odgovornost za njegovo smrt so pripisali Maleziji, ki medtem zaradi kritik Pjongjanga glede preiskave razmišlja o umiku svojega veleposlanika.

Severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA Kim Džonga Nama ne omenja poimensko, temveč navaja le, da je v Kuala Lumpurju umrl severnokorejski državljan. "Največjo odgovornost za smrt nosi Malezija, saj je severnokorejski državljan umrl na njenem ozemlju," je poročala agencija in dodala, da bo Pjongjang v prihodnje oprazoval poteze Malezije.

Ob tem so v sporočilu, objavljenem v korejščini in angleščini, kritični do ravnanja malezijskih oblasti po umoru ter jih obtožujejo, da vrnitev trupla v domovino izkoriščajo v politične namene. Seul namreč ne želi izročiti trupla in zahteva vzorec DNK-ja družinskih članov, da bo potrdil identiteto umrlega. To se doslej še ni zgodilo, zato truplo ostaja v Južni Koreji, zaradi česar so v Severni Koreji ogorčeni.

"Malezija, ki je obdukcijo in sodnomedicinsko preiskavo opravila na nelegalen in nemoralen način, je obvezana predati truplo Severni Koreji," je po poročanju KCNA sporočil severnokorejski odbor pravnikov, ki je zapisal, da Malezija ni izročila trupla "z absurdnim izgovorom", da potrebuje vzorec DNK umrlega moškega. "To dokazuje, da bo malezijska stran politizirala izročitev trupla ob skrajnem nespoštovanju mednarodnega prava in morale," je poročala KCNA.

Pjongjang zahteva skupno preiskavo primera z malezijskimi oblastmi in je pripravljen v Malezijo napotiti svojo delegacijo. KCNA je še poročala, da je Malezija najprej sporočila, da je bil vzrok smrti dopoved srca, teorijo o zastrupitvi pa označuje za govorice južnokorejskih medijev.

V povezavi s smrtjo 46-letnega Kim Džong Nama so malezijske oblasti doslej aretirale štiri ljudi, iščejo pa še sedem oseb.

Severnokorejski veleposlanik v Maleziji Kang Chol je že pretekli teden dejal, da njegova država "ne more zaupati" Maleziji glede preiskave sumljive smrti, kar je izzvalo jezo pri malezijskih oblasteh. Malezijski premier Najib Razak je veleposlanikove besede označil za "diplomatsko nesramne" in neprimerne.

Zaostritev odnosov med S. Korejo in Malezijo

Kot poroča Reuters, v Kuala Lumpurju razmišljajo, da bi izgnali severnokorejskega veleposlanika ali pa zaprli svoje veleposlaništvo v Pjongjangu. Če se kritike Pjongjanga do Malezije ne bodo končale, bi po napovedih poznavalcev to lahko privedlo do prekinitve diplomatskih in trgovinskih stikov med državama. Malezija je sicer ena od redkih držav, kamor lahko Severni Korejci potujejo brez težav, saj imata državi brezvizni dogovor.

