Južnokorejska vlada: Pjongjang odgovoren za umor Kim Džong Nama

Prijetih več osumljencev

19. februar 2017 ob 12:42

Seul - MMC RTV SLO/STA

Južnokorejska vlada je sporočila, da preiskava malezijske policije o umoru Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja, kaže, da je za njegov umor odgovorna vlada v Pjongjangu.

Malezijska policija je v okviru preiskave ponedeljkovega Kimovega umora doslej prijela že štiri ljudi, nazadnje osumljenca iz Severne Koreje. Predtem je prijela že dve ženski, iz Indonezije in Vietnama, ter Malezijca. Zdaj pa so sporočili, da iščejo še štiri severnokorejske osumljence, ki pa so že v ponedeljek odpotovali iz Malezije. Gre za moške, stare od 33 do 57 let, je sporočil predstavnik policije Tan Sri Nur Rašid Ibrahim, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po njegovih besedah še tri Severne Korejce iščejo zaradi pomoči pri preiskavi.

45-letni Kim Džong Nam, polbrat severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je v ponedeljek umrl, potem ko sta ga dve ženski na letališču malezijskega glavnega mesta Kuala Lumpur poškropili s še neznano tekočino.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik južnokorejskega ministrstva za združitev Džong Džun Hi, v Seulu glede na to, da je pet osumljencev Severnih Korejcev, menijo, da je v ozadju umora severnokorejska vlada.

Neznani izsledki obdukcije

Kimovo truplo je še vedno v Kuala Lumpurju. V sredo so izvedli obdukcijo, katere izsledki pa še niso znani. Severna Koreja je sicer zahtevala, da jim truplo takoj izročijo, na zavrnitev malezijskih oblasti pa so se odzvali z besedami, da sodelujejo z njihovimi sovražniki. Prav tako je Pjongjang sporočil, da ne bo priznal izsledkov obdukcije.

B. V.