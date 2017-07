Pjongjang po novem poskusu: Naše rakete lahko dosežejo ZDA

ZDA in Južna Koreja takoj na skupne vojaške vaje

29. julij 2017 ob 10:40

Seul/Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Številne države so izrazile ostro nasprotovanje najnovejšemu severnokorejskemu poskusu, ameriška in južnokorejska vojska pa sta v Južnokitajskem morju že izvedli skupno vajo.

Pjongjang je tudi uradno potrdil, da so uspešno izvedli poskus medcelinske balistične rakete. Poskus, ki so ga izvedli ob polnoči po krajevnem času, je osebno nadzoroval severnokorejski predsednik Kim Džong Un, ki je dejal, da je šlo "za ostro opozorilo" ZDA, da ne bodo varne, če se odločijo za napad na Severno Korejo, Reuters navaja poročanje sevenokorejske uradne tiskovne agencije KCNA.

"Poskus je potrdil sposobnost medcelinskih balističnih raket, demonstriral možnost nenadnega izstrela ICBM v kateri koli regiji in kadar koli ter jasno pokazala, da so celotne celinske ZDA v območju, ki ga lahko dosežejo naše rakete, je ponosno dejal Kim," je še poročala KCNA.

Ameriški analitiki menijo, da je morebitnemu napadu izpostavljen večji del ZDA najmanj do Los Angelesa, lahko pa tudi tja do Chicaga.

Severna Koreja je raketo "hwasong-14" prvič preizkusila 4. julija na dan neodvisnosti ZDA, podobna raketa pa je tokrat dosegla višino 3725 kilometrov in letela 998 kilometrov daleč.

Pričakovano so odzivi mednarodne skupnosti ostri

"Z grožnjo svetu bodo ta orožja in poskusi še bolj osamili Severno Korejo, oslabili njeno gospodarstvo in potisnili na rob njene ljudi," je v izjavi dejal ameriški predsednik Donald Trump. "ZDA bodo izvedle vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile varnost države in zavarovale naše zaveznike na območju." Poskus je že predtem ostro obsodil tudi ameriški državni sekretar Rex Tillerson. Države sveta je pozval, naj se ostro postavijo proti Severni Koreji z ohranitvijo in utrditvijo sankcij, posebej pa je izpostavil Kitajsko in Rusijo. "Kitajska in Rusija nosita posebno odgovornost za to rastočo grožnjo regionalni in svetovni stabilnosti, saj z gospodarskim sodelovanjem omogočata razvoj jedrskega orožja in raket," je sporočil.

Južna Koreja je po najnovejšem poskusu pozvala k dodatnim sankcijam proti Pjongjangu, južnokorejski obrambni minister pa je danes sporočil, da je Južna Koreja po raketnem preizkusu kljub nasprotovanju Kitajske pospešila izgradnjo ameriškega protiraketnega sistema THAAD. Ta naj bi bil sposoben prestreči rakete kratkega in srednjega dosega.

Tudi Kitajska, sicer glavna severnokorejska zaveznica, je izrazila nasprotovanje "preizusnemu delovanju, ki je v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta in skupnimi željami mednarodne skupnosti". Kitajsko zunanje ministrstvo je v izjavi zapisalo, da Kitajska upa, da bodo vse vpletene strani delovale previdno, "da bi preprečile nadaljnje stopnjevanje napetosti in skupaj varovale mir in varnost na območju".

Odgovor Washingtona in Seula je sledil hitro. Zgodaj zjutraj so ZDA in Južna Koreja na skupnih vojaških vajah opravili preizkus izstreljevanja raket.

Trumpova administracija je sporočila, da so vse možnosti dogovora s Severno Korejo še na mizi.

K. T.