Pjongjang: "Ponosno sporočamo, da smo postali jedrska sila"

Raketa naj bi dosegla celotno ozemlje celinskih ZDA

28. november 2017 ob 21:30,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 07:21

Pjongjang - MMC RTV SLO, Reuters, STA

"Kim Džong Un s ponosom sporoča, da smo uresničili veliki zgodovinski cilj z dokončno izgradnjo državne jedrske sile. Dosegli smo polno jedrsko suverenost," je po izstrelitvi balistične rakete sporočila severnokorejska televizija.

"Velik uspeh v poskusni izstrelitvi medcelinske balistične rakete hwasong-15 je neprecenljiva zmaga, ki jo je dosegel velik in junaški severnokorejski narod. Postali smo jedrska država," je dodala znana televizijska napovedovalka Ri Čun Hee, ki se pojavi samo takrat, ko naznani kakšne pomembne dogodke. Izjavila je še: "Kot odgovorna in miroljubna jedrska država se bo Severna Koreja trudila, da bo služila plemenitemu namenu varovanja miru in stabilnosti po svetu."

Obramba pred "izsiljevalsko politiko ZDA"

Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA je medcelinska balistična raketa hwasong-15 sposobna zadeti kateri koli cilj na kopenskem ozemlju ZDA. Pjongjang je še izjavil, da je raketa namenjena za "obrambo pred izsiljevalsko jedrsko politiko ameriških imperialistov" in da ne bo predstavljala grožnje kateri koli državi, "dokler ne bodo kršeni interesi Severne Koreje". "To je naša slovesna obljuba," so končali poročilo.

Letela 950 kilometrov

Po navedbah Pjongjanga je raketa, ki so jo izstrelili ob 3.00 po tamkajšnjem času, dosegla višino 4.475 kilometrov in iz strelišča opravila 950 kilometrov dolgo pot v 53 minutah. Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Jonhap je bila raketa izstreljena iz Pjongsonga v provinci Južni Pjongan, Južna Koreja pa je takoj odgovorila z lastnim izstrelkom. Južnokorejski minister za združitev je sicer v torek dejal, da so čez mejo opazili nenavadne dejavnosti, ki bi lahko nakazovale na potencialni raketni poskus.

Raketa je padla v Japonsko morje, v območje japonske ekonomske cone. Seul je najnovejši raketni poskus že obsodil.

Mattis: "Globalna nevarnost"

Mednarodna skupnost je izstrelitev balistične rakete obsodila. Varnostni svet Združenih narodov se bo sestal na izrednem srečanju, ameriški obrambni minister James Mattis pa je dejal, da je bila to najvišje leteča raketa, ki jo je doslej izstrelil Pjongjang, in da predstavlja globalno nevarnost.

ZDA so sicer uvedle nove sankcije proti Pjongjangu, s katerimi želijo povečati pritisk nanj, da opusti svoj raketni in jedrski program. Pjongjang je v odgovoru sankcije označil za "resno provokacijo" in opozoril, da ne bodo uspešne. Kot smo poročali, je ameriški predsednik Donald Trump Severno Korejo označil za sponzorko terorizma.

Zadnji preizkus balistične rakete je Severna Koreja izvedla 15. septembra.

K. S., A. P. J.