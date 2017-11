Severna Koreja po dramatičnem pobegu vojaka utrjuje svojo stran meje

Prebežnika mučijo nočne more, da bi ga vrnili nazaj v Severno Korejo

24. november 2017 ob 07:12

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Koreja naj bi zamenjala obmejne stražarje in utrdila svoj del meje z Južno Korejo, kjer je severnokorejski vojak pred dnevi izvedel drzen pobeg. Južnokorejski in ameriški vojaki so bili odlikovani.

Pred dnevi so svet obkrožili posnetki pobega severnokorejskega vojaka, ki se je prejšnji teden s terenskim vozilom skušal prečkati demilitarizirano območje. Potem ko se je ustavil in zaradi listja ni mogel več speljati naprej, je skočil iz vozila in začel teči proti Južni Koreji. Takrat so prihiteli severnokorejski vojaki in nanj začeli streljati, pri čemer so ga ranili. Zatekel se je pred zid skupnem varnostnem območju (JSA), od koder so ga nato rešili južnokorejski vojaki.

Prebežnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico južno od Seula, kjer so ga operirali. Vojak je pri zavesti, a ostaja na intenzivni negi. So pa južnokorejski zdravniki povedali, da trpi za depresijo. Mladi vojak je prijazen in miren mož, ki ga mučijo more, da bi ga vrnili nazaj v Severno Korejo, je dejal kirurg, ki ga je operiral.

Južnokorejske in ameriške vojake, ki so izpeljali reševanje, so odlikovali. Trem južnokorejskim in trem ameriškim vojakom je medalje osebno podelil poveljnik ameriških sil v Južni Koreji Vincent Brooks.

Kopanje pod strogim nadzorom

Skupina tujih diplomatov, ki so nameščeni v Seulu, je v sredo obiskala skupno varnostno območje, kjer so videli, kako so delavci na severnokorejski strani kopali globok jarek na mestu, kjer je pobegli vojak zapustil vozilo in stekel proti Južni Koreji. Ameriški veleposlanik v Južni Koreji Marc Knapper je na Twitterju objavil fotografijo delavcev pri kopanju jarka.

Eden od diplomatov je povedal, da so delavce budno nadzorovali ne samo stražarji pri jarku, ki jih je mogoče videti na fotografiji, ampak tudi drugi, ki so bili skriti med poslopji.

Kot je povedal eden od južnokorejskih obveščevalcev, je Severna Koreja na svoji strani meje zamenjala med 35 in 40 stražarjev, ki so varovali skupno varnostno območje v času incidenta.

Pjongjang incidenta ni komentiral, medtem ko je osebje poveljstva ZN-a je severnokorejsko vojsko obvestilo o kršitvah prekinitve ognja. Zahtevalo je tudi srečanje, da bi se dogovorili, kako preprečiti nadaljnje kršitve.

General Brooks je ocenil, da varnostni bataljon ZN ni kršil dogovora. Poudaril je, da dogovor o premirju še naprej ostaja v veljavi.

Južna in Severna Koreja sta sicer tehnično gledano še vedno v vojni, saj se vojna na korejskem polotoku leta 1953 uradno še ni končala, ampak je bil dosežen le dogovor o prekinitvi ognja.

