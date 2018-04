Plenković od Beograda pričakuje ostro obsodbo Šešljevega izpada

Srbski vrh je incident obsodil

19. april 2018 ob 12:29

Zagreb/Beograd - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković pričakuje, da bo Srbija ostro obsodila sredni incident, ko je srbski poslanec Vojislav Šešelj snel in poteptal hrvaško zastavo, ki je ob obisku predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića visela pred parlamentom v Beogradu, in žalil hrvaško delegacijo. Ta se je zato predčasno vrnila v Zagreb.

"Oskrunili so hrvaško zastavo in žalili saborsko delegacijo," je na današnji seji vlade protestiral Plenković, ki pričakuje nadaljevanje dialoga s Srbijo v kontekstu nedvoumne obsodbe nesprejemljivega Šešljevega obnašanja. Poleg poteptanja zastave je Šešelj delegacijo, v kateri je bil tudi hrvaški poslanec srbske manjšine Milorad Pupovac, zmerjal z ustaši.

Po vrnitvi v Zagreb je Jandroković s celotno petčlansko delegacijo stopil pred novinarje v poslopju sabora in pojasnil, da so bili po srečanjih z gostitelji in med ogledom srbske skupščine tarča Šešljevih žaljivk. Pozneje so izvedeli, da je Šešelj poleg tega poteptal hrvaško zastavo pred parlamentom, zato so se po premisleku odločili obisk prekiniti.

Beograd se je na incident odzval že v sredo. Šešljevo potezo je srbski državni vrh obsodil, ob tem pa spomnil, da je bil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić med obiskom Zagreba februarja deležen žalitev. Vučić je sredo v pogovoru za srbsko televizijo dejal, da incident "zelo škoduje Srbiji", njegove posledice pa da bodo čutili pripadniki srbske manjšine na Hrvaškem. Izrazil je obžalovanje, da je delegacija prekinila dvodnevni obisk in se predčasno vrnila v Zagreb. Srbski predsednik je dejal še, da so pred njegovim februarskim obiskom v Zagrebu zažigali srbske zastave in ga zmerjali s četnikom ter da ga je eden hrvaških poslancev "preganjal na cesti". V odzivu na njegove besede so v Zagrebu dejali, da Vučić ne govori resnice in da gre za neprimerljive dogodke.

Dogodek sta obsodili tudi srbska premierka Ana Brnabić in predsednica srbskega parlamenta Maja Gojković, ki sta tudi spomnili na nevšečnosti, ki jih je bil deležen Vučić na Hrvaškem.

Jandrokovićev obisk je bil prvi uradni obisk kakega predsednika hrvaškega parlamenta v Srbiji, z njim pa naj bi državi okrepili prizadevanja za vzpostavitev dobrososedskih odnosov, potem ko je februarja Zagreb obiskal srbski predsednik.

