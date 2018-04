Predsednik sabora zaradi Šešljevih žalitev prekinil obisk v Srbiji

Šešelj poteptal hrvaško zastavo

18. april 2018 ob 21:06

Beograd,Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković je prekinil dvodnevni uradni obisk v Srbiji, potem ko je srbski poslanec Vojislav Šešelj snel in poteptal hrvaško zastavo, ki je ob Jandrokovićevem obisku visela pred parlamentom v Beogradu, ter žalil hrvaško delegacijo.

Jandrokovićev obisk v Beograd je bil napovedan kot nadaljevanje prizadevanj za izboljšanje odnosov med Zagrebom in Beogradom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je februarja obiskal Zagreb na povabilo hrvaške kolegice Kolinde Grabar-Kitarović.

Izgred se je zgodil po srečanju Jandrokovića s predsednico srbske narodne skupščine Majo Gojković. Šešelj, ki je bil prejšnji teden obsojen zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Jugoslaviji, je pred parlamentom zagledal hrvaško zastavo in jo poskusil strgati, a je padla na tla. Potem sta s poslancem Srbske radikalne stranke (SRS) Filipom Stojanovićem zastavo poteptala, incidenta pa varnostnikom ni uspelo preprečiti. Šešelj je tudi vulgarno žalil hrvaško delegacijo, ko jo je srečal v skupščini.

Jandroković je na srečanju z Gojkovićevo izrazil prepričanje, da bo njegov obisk prispeval h kakovosti odnosov med Hrvaško in Srbijo, a je potem zaradi Šešljevega "neciviliziranega" ravnanja prekinil obisk, še preden bi se moral sestati s srbsko ministrico za evropske integracije Jadranko Joksimović.

Jandroković je pred odhodom iz Beograda kratko izjavil, da je šlo za "mejo, prek katere niso mogli", tako Gojkovićeva kot srbska premierka Ana Brnabić sta obsodili Šešljevo obnašanje kot nesprejemljivo.

Obisk z grenkim priokusom

Jandroković je po vrnitvi v Zagreb novinarjem pojasnil, da niso mogli nadaljevati obiska, ki se je sicer začel v "zelo dobrem vzdušju". Pojasnil je, da so se z delegacijo enotno odločili za prekinitev obiska zaradi "kršitve dostojanstva hrvaških državnih simbolov", ki je predstavljala "grdo sporočilo Hrvaški".

Predsednik sabora je potrdil, da so bili po srečanjih z gostitelji in med ogledom srbske skupščine tarča Šešljevih žaljivk. Naknadno so izvedeli, da je Šešelj poleg tega poteptal hrvaško zastavo, zato so se po premisleku odločili prekiniti obisk.

Jandroković ni želel razpravljati z novinarji o morebitnih razlogih za Šešljevo potezo, češ da gre za težavo Srbije. Pričakuje, da bo srbski predsednik Vučić obsodil incident. Meni, da je glavno vprašanje, kako vrniti dvostranske odnose v običajne tokove, potem ko so se v preteklih dveh mesecih zgodila številna srečanja na ministrski in strokovni ravni glede odprtih vprašanj in sodelovanja, predvsem v gospodarstvu. Pričakuje, da se bodo začeti stiki na nižji ravni kmalu tudi nadaljevali.

Plenković: Gre za osamljeni incident

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović in premier Andrej Plenković sta soglašala, da je hrvaška delegacija storila edino, kar je lahko glede na današnji dogodek. Plenković je dejal, da gre za "provokacijo" in "osamljeni incident". Pričakuje, da bo Srbija obsodila dogodek in da bodo znova vzpostavili dialog ter "videli, kako naprej".

Grabar-Kitarovićeva je "divjanje" Šešlja označila kot "izraz nemoči vodje poražene zločinske politike, ki je prinesla veliko slabega hrvaškemu narodu, vključno s Hrvati v Vojvodini". Meni, da je za zločinca Šešlja "največja kazen obstoj neodvisne Hrvaške in popoln zlom projekta Velike Srbije".

S hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da so zaradi incidenta poslali protestno diplomatsko noto srbskemu veleposlaništvu v Zagrebu, potem ko srbska veleposlanica Mira Nikolić note ni želela sprejeti osebno.

Načrtovano je bilo, da se bo Jandroković danes udeležil vnovičnega odprtja predstavništva hrvaške gospodarske zbornice (HKG) v Beogradu, ki je bilo zaprto od leta 2013. Za sredo sta bili načrtovani tudi srečanji s predsednikoma srbske države in vlade Vučićem in Brnabićevo, ter srečanje s hrvaško manjšino v Subotici.

K. S.