Vučić: Srbi so številčno majhni, Hrvati pa niso večji. Za preživetje moramo sodelovati.

O zgodovini ne bo soglasja, treba se je bolje razumeti v prihodnje

7. februar 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 7. februar 2018 ob 19:08

Zagreb - MMC RTV SLO

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki bo prihodnji teden obiskal Hrvaško, je v pogovoru za zagrebški tednik Globus poudaril, da Hrvati in Srbi nimajo nasprotujočih si interesov o prihodnosti. Glede razprav o medsebojni zgodovini pa je predlagal šestmesečni moratorij.

Vučić je ocenil, da je zaradi umirjanja napetosti in vzpostavitve dialoga med Hrvaško in Srbijo potreben dogovor o izogibanju razpravam o zgodovinskih temah, o katerih imajo Hrvati in Srbi različna mnenja, ne glede na to, ali gre za drugo svetovno vojno ali vojno na Hrvaškem. Predlagal je, da bi se dogovorili o šestmesečnem moratoriju na razprave o zgodovini, kot eno izmed njih pa je poudaril hrvaško vojaško operacijo Nevihta iz leta 1995.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sprejela njegov predlog, je odgovoril, da naj bi na pogovorih v Zagrebu soglašali o tem, da ni soglasja, ko gre za zgodovino, da pa je potrebno, da bi se poskusili bolje razumeti v prihodnje.

Prihodnost obeh narodov le v krepitvi sodelovanja

Prihodnost dveh narodov vidi v krepitvi sodelovanja in boljšem medsebojnem razumevanju. "Srbski in hrvaški narod sta številčno majhna naroda. Srbi so majhni, Hrvati pa niso večji. Oboji moramo razumeti, da bomo obstali in preživeli samo, če se ne bomo spopadali. Povem vam, da bodo v prihodnosti Srbi in Hrvati vse bolj sodelovali. Čim prej bomo začeli sodelovati, bomo pokazali, da smo malo pametnejši," je izjavo Vučića objavil Globus na svoji spletni strani.

Srbski predsednik je odgovarjal tudi na vprašanja o pogrešanih med vojno, protislovni razstavi o ustaškem koncentracijskem taborišču v Jasenovcu, ki jo je srbska vlada organizirala na sedežu ZN-a v New Yorku, strahovih pred asimilacijo Srbov na Hrvaškem in tudi tem, zakaj meni, da Hrvaška ovira Srbijo na poti v Evropsko unijo.

Vučića na obisk povabila Grabar-Kitarovićeva

Grabar-Kitarovićeva je prejšnji teden povabila Vučića na uradni obisk na Hrvaško, česar niso najbolje sprejeli v hrvaški vladi, ki je v tem času izmenjevala ostre diplomatske note z Beogradom zaradi sporne razstave o Jasenovcu v New Yorku. Nekateri hrvaški ministri pričakujejo, da se bo Vučić opravičil za srbske zločine med vojno na Hrvaškem.

Hrvaški mediji so po potrditvi Vučićevega uradnega obiska na Hrvaškem, ki bo potekala 12. in 13. februarja, objavljali tudi videoposnetke Vučićevih nagovorov Srbom med vojno na Hrvaškem, ko je bil tesen sodelavec četniškega vojvode in haaškega obtoženca Vojislava Šešlja. Na posnetkih je videti Vučića v Glini na Hrvaškem leta 1995, ko je dejal, da "srbska Krajina", območje, ki so ga med vojno na Hrvaškem zasedle srbske enote, "nikoli ne bo hrvaška".

A. V.