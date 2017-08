Po prisilnem odstopu Šarifa je kot novi pakistanski premier prisegel Abasi

Abasi bo premier le do naslednjih volitev

1. avgust 2017 ob 15:33

Islamabad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Pakistanski parlament je za novega premierja izvolil nekdanjega ministra za nafto Šahida Hakana Abasija. Njegov predhodnik Navaz Šarif je bil zaradi obtožb korupcije prisiljen odstopiti.

Abasijevo izvolitev je podprlo 221 od skupno 342 poslancev. Izvolitev Abasija, ki prihaja iz vladajoče Šarifove stranke Pakistanska muslimanska liga – Navaz (PML - N), je bila predvidljiva, saj naj bi vlado vodil zgolj do naslednjih volitev čez mesec in pol, ko naj bi kot vodilni kandidat stranke za premierja nastopil Šarifov mlajši brat Šahbaz.

Abasi je napovedal, da bo med svojo kratko vladavino do volitev, do katerih naj bi prišlo v naslednjih 45 dneh, nadaljeval politiko, ki jo je vodil Šarif. Ta je po odločitvi pakistanskega vrhovnega sodišča v petek odstopil zaradi očitkov o korupciji in pranju denarja.

Po izvolitvi so podporniki Šarifa, ki nasprotujejo odločitvi vrhovnega sodišča, v parlamentu razvili njegove portrete in skandirali Šarifovo ime.

Pod preiskavo celotna premierjeva družina

Pod drobnogledom se je znašel zaradi lanske afere panamski dokumenti, po kateri je vrhovno sodišče tudi zaprosilo pakistanski urad za boj proti korupciji, naj proti njemu uvede novo preiskavo. V afero je vpletena tudi Šarifova družina; osumljeni so namreč tudi trije od štirih Šarifovih otrok - hči Marjam ter sinova Hasan in Husein.

V osrčju preiskave Šarifove družine so nakupi več luksuznih nepremičnin v Londonu prek podjetij v davčnih oazah.

J. R.