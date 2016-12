Po resoluciji proti naselbinam Izrael prekinil financiranje nekaterih agencij ZN-a

Odgovor na prepoved nove naselbine?

25. december 2016 ob 18:55

Tel Aviv, New York - MMC RTV SLO

Izrael je začel izvajati kaznovalne ukrepe zaradi izglasovane resolucije Varnostnega sveta ZN-a, ki obsoja izraelske naselbine. Odpoklical je veleposlanike iz držav podpornic resolucije in prekinil financiranje ZN-a.

Resolucijo 2334, ki od Izraela zahteva, da "nemudoma in popolnoma ustavi vse dejavnosti v zvezi z gradnjo naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, tudi v Vzhodnem Jeruzalemu", ob tem pa poudarja, da naselbine nimajo pravne veljave ter ogrožajo načelo dveh držav, je v petek podrlo 14 članic Varnostnega sveta ZN-a, ZDA pa so se v nasprotju s tradicijo vzdržale ter niso vložile veta.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je resolucijo, ki od Izraela zahteva, da spoštuje mednarodno pravo, takoj označil za "sramotno", napovedal pa je tudi, da Izrael resolucije, ki je sicer zavezujoča za članice ZN-a (torej tudi za Izrael), ne bo spoštoval. Izrael je že sprejel nekaj ukrepov. Tako je Netanjahu ukazal odpoklic izraelskih veleposlanikov iz desetih članic VS-ja, ki so glasovale za resolucijo (med njimi so tudi štiri stalne članice - Velika Britanija, Francija, Rusija in Kitajska), s katerimi ima Izrael diplomatske odnose. Kot poroča BBC, je to znak, kako resno Izrael jemlje izglasovanje resolucije.

Ob tem je izraelski premier že ustavil tudi izraelsko financiranje petih institucij ZN-a, ki so po njegovih besedah "še posebej sovražne do Izraela", napovedal pa je tudi nove ukrepe. Takoj po glasovanju v VS-ju je Izrael preklical obisk senegalskega zunanjega ministra v Izraelu, prekinil pa je tudi pomoč tej afriški državi.

Netanjahu napadel ZDA

Zaradi vzdržanosti pri glasovanju, kar je omogočilo sprejetje resolucije, je Izrael obtožil ZDA, svojega največjega zaveznika, da so celo stale za glasovanjem. Washington to zanika. "Po informacijah, ki jih imamo, ne dvomimo, da je Obamova administracija sprožila resolucijo, jo podpirala, koordinirala ubeseditev in zahtevala, da se sprejme," je dejal Netanjahu. "Prijatelji prijateljev ne peljejo pred Varnostni svet," je še dejal.

Netanjahu je v soboto še dejal, da si bo Izrael prizadeval za preklic resolucije, pričakuje pa pomoč zaveznikov v ameriškem kongresu in prihajajoče administracije pod Donaldom Trumpom. Trump je dejal, da bodo zaradi resolucije zdaj mirovna pogajanja težja. Bodoči ameriški predsednik je še napovedal spremembe v ZN-u po 20. januarju, ko bo prevzel oblast.

Trump je že nakazal, da bo še bolj naklonjen Izraelu kot trenutni predsednik Barack Obama, ki je z Izraelom sklenil dogovor, da mu bodo ZDA v naslednjih desetih letih namenile za 38 milijard dolarjev vojaške pomoči, kar je rekorden znesek. Obama je tudi v VS-ju vztrajno branil Izrael pred resolucijami, ki bi bile do njega kritične. Petkova resolucija je tako prva, ki je kritična do Izraela in je Obama ni blokiral. Pod njegovim predhodnikom, republikancem Georgeem Bushem mlajšim, je bilo sprejetih šest resolucij, kritičnih do Izraela, pod Bushem starejšim pa devet.

Odgovor na resolucijo širjenje naselbin?

Izraelski časnik Israel Hayom medtem poroča, da naj bi Odbor za lokalno načrtovanje in gradnjo v jeruzalemski občini odobril okoli 5.600 novih stanovanjskih enot v nezakonitih judovskih naselbinah v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu. Časnik, ki ga navaja palestinska tiskovna agencija Maan News, še poroča, da gre za neposredni odgovor na resolucijo ZN-a.

Izraelske naselbine na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, ki ju je Izrael ob Gazi okupiral leta 1967, so nezakonite po mednarodnem pravu. Kot opozarja Amnesty International, naselbine - med katerimi so tudi prava mesta z več deset tisoč prebivalci - "predstavljajo grobo kršitev mednarodnega humanitarnega prava in v skladu z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča predstavljajo vojni zločin".

Resolucija, ki je bila sprejeta v petek, je prva po letu 1979, ki obsoja izraelsko politiko naseljevanja na palestinskih ozemljih. Podobno resolucijo leta 2011 so ZDA pod Obamo preprečile z vetom. V izraelskih judovskih naselbinah na okupiranih palestinskih ozemljih živi več kot 600.000 naseljencev, ta številka pa vztrajno raste. Samo na Zahodnem bregu se je od leta 2008 do 2015 število naseljencev povečalo za okoli 100.000.

B. V.