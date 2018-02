Po sestrelitvi suhoja: Rusi morajo v Siriji leteti najmanj 5000 metrov visoko

Pilot bo posmrtno dobil priznanje Heroja Rusije

5. februar 2018 ob 12:14,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 21:44

Moskva

Po sobotni sestrelitvi ruskega vojaškega letala je rusko obrambno ministrstvo vsem pilotom ukazalo, da morajo v sirskem zračnem prostoru leteti višje, da bi se izognili podobnim incidentom.

V soboto so sirski uporniki v pokrajini Idlib na severozahodu Sirije sestrelili rusko vojaško letalo suhoj 25. Pilot se je izstrelil, po pristanku pa naj bi se po poročanju ruskih medijev ubil z ročno granato, ki jo je aktiviral, da bi se tako izognil ujetništvu.

Ruska stran tega uradno ni potrdila. "Pilot je umrl med spopadom s teroristi," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ubiti pilot 33-letni Roman Filipov iz Voroneža

Ruski mediji so 33-letnega pilota Romana Filipova, rojenega v Voronežu, razglasili za junaka, posmrtno bo dobil tudi priznanje Heroja Rusije oziroma zlato zvezdo.

Rusko obrambno ministrstvo je v odgovor na incident vsem vojaškim pilotom ukazalo, da lahko letijo na 5000 metrih nadmorske višine ali višje, saj bodo tako bolj varni. To pravilo je bilo že v veljavi, a iz neznanega razloga so suhoji v zadnjih dneh v sirskem zračnem prostoru leteli nižje.

Odgovornost za sestrelitev je prevzela džihadistična skupina Hajat Tahrir al Šam, ki je sporočila, da so letalo sestrelili z raketo s prenosnega raketometa.

V obstreljevanju umrli civilisti

Sirske in ruske sile so na incident odgovorile z obstreljevanjem območja Idliba. Rakete, ki so jih v nedeljo izstrelili z ruskih vojaških ladij v Sredozemskem morju na mesto Han al Subul, so ubile najmanj osem civilistov. Sedem civilistov pa je bilo ubitih v obstreljevanju helikopterja sirske vojske na kraj Masran. Med smrtnimi žrtvami je bilo osem otrok.

Sirske vladne sile so v preteklih tednih ob zračni podpori ruske vojske v Idlibu sprožile obsežno vojaško operacijo. Provinca Idlib je namreč edina, ki je skoraj v celoti še pod nadzorom upornikov.

V preteklosti so uporniške sile sestrelile že več letal sirskega režima, sestrelitve ruskih letal pa so redke.

