Med operacijo proti kurdskim silam v Siriji ubitih sedem turških vojakov

Turčija grozi s širitvijo operacije

4. februar 2018 ob 12:37

Afrin - MMC RTV SLO, STA

Med operacijo turške vojske proti silam sirskih Kurdov na severozahodu Sirije je bilo v soboto ubitih sedem turških vojakov. Do zdaj je bilo v operaciji ubitih skupno 14 turških vojakov.

Sobotne izgube so po podatkih turške vojske največje med njenimi vojaki v enem dnevu, odkar je Ankara 20. januarja v Siriji sprožila operacijo z imenom Oljčna vejica. Pet vojakov je bilo ubitih v napadu na turški tank v kurdski enklavi Afrin, še dva pa sta bila ubita v spopadih, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja sporočilo turške vojske.

Od začetka operacije je umrlo 14 turških vojakov, ubitih pa je bilo skupno več sto kurdskih borcev, proturških upornikov in civilistov. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo od začetka operacije v Afrinu ubitih 68 civilistov, med njimi 21 otrok, 102 kurdska borca ter 115 proturških sirskih upornikov. Turška vojska pravi, da je v Afrinu "nevtralizirala" skoraj 900 borcev, medtem ko zanika ubijanje civilistov. V čezmejnih obstreljevanjih iz Sirije pa je bilo v Turčiji ubitih sedem civilistov.



V soboto je na ulicah nemških in francoskih mest več tisoč ljudi protestiralo proti turški operaciji. V Stuttgartu se je po podatkih policije zbralo 5.000 protestnikov, 1.700 pa v Hamburgu. Protesti so potekali tudi v drugih nemških mestih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Strasbourgu se je pred sedežem Sveta Evrope po podatkih policije zbralo 1.600, po podatkih organizatorjev pa 7.000 ljudi, ki so nosili napise "Erdogan morilec", "Erdogan diktator" ter "Molk ubija". Protesta so se udeležili tudi ljudje iz sosednjih držav. Eden od protestnikov je dejal, da želijo opozoriti na to, da v Afrinu pobijajo Kurde, ki so se borili proti džihadistom Islamske države. V Parizu se je zbralo 2.100 ljudi, poroča AFP.

Z Oljčno vejico nad Kurde

Turčija je 20. januarja začela operacijo Oljčna vejica proti milici sirskih Kurdov YPG (Ljudske zaščitne enote), ki jo ima za teroristično organizacijo in podaljšek Delavske stranke Kurdistana (PKK). YPG je bil v boju proti džihadistični skupini Islamska država eden ključnih zaveznikov mednarodne koalicije z ZDA na čelu.

Cilj operacije je YPG pregnati iz enklave Afrin na severu Sirije, Ankara pa grozi tudi s širitvijo operacije na druga območja.

B. V.