Po začasnem premirju na meji med Izraelom in Gazo znova tulijo sirene

V Gazi že več kot sto dni potekajo protesti proti izraelski zasedbi

15. julij 2018 ob 09:58

Gaza - MMC RTV SLO, STA

Po največjem dnevnem zračnem napadu izraelske vojske na Gazo, od ofenzive leta 2014, ko sta bila ubita najmanj dva najstnika, 25 pa ranjenih, naj bi Izrael in palestinske sile sklenile premierje; kljub temu naj bi nad Izraelom letele nove rakete.

Borci palestinskega gibanja Islamski džihad in Hamasa naj bi po poročanju strani Deutschewelle v soboto zvečer, po posredovanju Egipta in Združenih narodov, dosegli dogovor z Izraelom, s katerim je potekalo na meji med Gazo silovito obstreljevanje z obeh strani.

Neimenovan izraelski uradnik informacije ni hotel komentirati, namignil je le, da bodo dejanja Izraela odvisna od razvoja nadaljnjih dogodkov. Tudi britanski Guardian poroča, da naj bi strani dosegli začasno premirje, da pa opozorilne sirene pred novimi raketnimi napadi tulijo na jugu Izraela, zato ni jasno, ali so premirje dejansko dosegli.

Do domnevne ustavitve nasilja naj bi prišlo le nekaj ur po tem, ko bi se obstreljevanje obeh strani lahko razraslo v srdite spopade, kakršni so bili leta 2014, ko je Izrael izvedel večdnevno srdito ofenzivo na Gazo, v kateri na 365 kvadratnih kilometrih živi dva milijona ljudi.

Nasilju ni videti konca

V noči na nedeljo naj bi Palestinci na ozemlje Izraela po navedbah izraelske vojske izstrelili še štiri izstrelke. Eno izmed raket je prestregel izraelski protiraketni sistem Železna kupola, je navedla vojska, kot odziv pa je Izrael izstrelil mino, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Policija z območja Gaze danes poroča tudi o eksploziji hiše, v kateri sta umrla 35-letni moški in njegov 13-letni sin, še en človek je ranjen. Okoliščine eksplozije še raziskujejo, po prvih poročilih pa naj bi bil moški pripadnik oboroženega gibanja Brigade mučenikov Al Aksa, eksplozija pa naj bi bila posledica tehnične napake pri sestavljanju bombe.

V Gazi ubita najstnika

V sobotnem zračnem napadu na trg Al Kutajba v središču Gaze sta bila ubita najstnika, 15 let star Amir Al Nimro in 16 let star Luaja Kahila. Še dva človeka sta bila ranjena v prejšnjih zračnih napadih, kar pomeni, da je ranjenih skupno 14 ljudi.

Izraelska vojska je na družbenem omrežju Twitter potrdila, da je napadla "visoko stavbo", in sporočila, da je njene prebivalce "opozorila", naj jo evakuirajo. Vojska je sporočila, da je predtem napadla več položajev palestinskega gibanja Hamas. Kot je po poročanju britanskega BBC sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu, se je Izrael odzval na rakete, ki so z območja Gaze priletele na Izrael.

Po poročanju Al Džazire je Hamas priznal, da je na Izrael izstrelil več raket in min. Tiskovni predstavnik Hamasa Favzi Barhum je dejal, da je gibanje izstrelilo rakete na Izrael "kot odgovor na izraelske zračne napade". "Zaščita in obramba našega ljudstva je nacionalna dolžnost in strateška odločitev," je dejal Barhum.

V Gazi že več kot sto dni potekajo vsakotedenski množični protesti proti izraelski več kot polstoletni vojaški okupaciji z zahtevami po pravici beguncev in njihovih potomcev do vrnitve na njihove domove v Izraelu, s katerih so bili pregnani leta 1948.

K. Št.