Slovenija se pridružuje obsodbam izraelskega nasilja nad Palestinci

Erjavec in Brglez kritična tudi do ZDA

15. maj 2018 ob 21:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Obsodbam nasilja na območju Gaze se je pridružila tudi Slovenija. Zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Karl Erjavec meni, da izraelska reakcija ni sorazmerna glede na situacijo.

Brez selitve ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem se ti dogodki ne bi zgodili, je prepričan Erjavec, ki je poudaril, da se bo Slovenija zavzemala za mirno rešitev novonastale krize.

Čezmerno uporabo sile je obsodil tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez in dodal, da je "ameriško priznanje Jeruzalema kot nedeljivega glavnega mesta Izraela nesprejemljivo" ter poudaril, da je to v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta in Generalne skupščine Združenih narodov.

Še odločnejši odziv slovenske politike in poziv k neodvisni preiskavi zahteva stranka Levica. "Gre pravzaprav za zločin proti človeštvu in za kršitve mednarodno pravnih aktov. Nedopustno je, da Slovenija ob takih priložnostih molči oz. se ne odzove, kot bi bilo potrebno," je za Televizijo Slovenija dejal poslanec Matej Tašner Vatovec.





Socialni demokrati (SD) na drugi strani obžalujejo, da Slovenija ni izkoristila priložnosti za priznanje Palestine. "Priznanje Palestine bi v resnici ojačalo palestinsko državo. Kar se dogaja, ni samo destabilizacija tega področja, ampak očitno želja, da se znova prestrukturira svetovni red," je poudaril vodja stranke Dejan Židan.

Nova Slovenija (NSi) medtem kot edino možnost za rešitev situacije vidi le dialog. "Edino dialog za pogajalsko mizo z vsemi vpletenimi stranmi bo pripeljal do rešitve predolgo trajajočega konflikta med Izraelci in Palestinci. Vsakršna enostranska dejanja ne bodo nikomur koristila, ampak bodo napetosti le še povečala," so zapisali v izjavi.

J. R., Nuša Baranja in Rok Šuligoj, Televizija Slovenija