Pogajanja o novi nemški koaliciji bi se lahko vlekla mesece

Razhajanja predvsem z Zelenimi

18. oktober 2017 ob 08:27

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Nemčiji se več kot tri tedne po parlamentarnih volitvah začenjajo uvodna koalicijska pogajanja med štirimi strankami.

Naprej se bodo na uvodnih pogajanjih srečali CDU z bavarsko CSU in liberalni Svobodni demokrati. Nekaj manj kot pet ur pozneje še CDU in CSU s stranko Zelenih. Pri pogovorih z liberalci kakšnih posebnosti ni pričakovati, manj skupnih točk ima konservativna Unija s stranko Zelenih.

A današnja pogajanja so le tipanje, pri katerih zahtevah morebitni koalicijski partnerici nista pripravljeni popustiti. pogajanja. Vmes so čakali na izide volitev na Spodnjem Saškem, kjer je CDU po 19-letih izgubila. Cilj uvodnih pogajanj je, da se dogovorijo, koliko ljudi bo sploh lahko sodelovalo pri pripravi koalicijske pogodbe, vsaka stranka pa bo še enkrat povedala, pri katerih zahtevah ni pripravljena popustiti.

Cilj: ločiti bojevnike

Da bo imela Angela Merkel težko delo, je prepričan Hans-Jörg Wehlewand, novinar časnika Bild, ki vzdušje v strankah ves čas spremlja od blizu. "Skozi pogovore bo skušala ločiti bojevnike enega od drugega, na koncu pa bo iskala kompromis tako, da bo gradila mostove med njimi, ki pa bodo imeli malo vsebine," je dejal Wehlewand.

Z FDP-jem ne bo težav, še ocenjuje, ker je vodja Christian Lindner zelo vesel, da je znova v parlamentu in tudi v vladi, težava bo iskanje kompromisov med bavarsko CSU in Zelenimi, kjer gre za generacijske prepade. Tudi dogovor med CDU in CSU o zgornji meji za število beguncev, ki to je in ni pa kaže, da je kompromise možno sklepati. Težje jih bo kasneje uresničevati.

Pogovori se bodo vlekli mesece, še ocenjujejo poznavalci, a do kompromisa bo prišlo, vse stranke se namreč zavedajo, da bi ponovne volitve prinesle točke skrajno desni Alternativi za Nemčijo.

VIDEO Sestavljanje nemške vlade koalicije

Polona Fijavž, Druga jutranja kronika