Neuspeh koalicijskih pogajanj naj ne bi močno pretresel nemškega gospodarstva

Evro je izgubil vrednost

Nemško gospodarstvo bo po mnenju analitikov propad pogovorov o oblikovanju koalicije najverjetneje prestalo brez večjih pretresov. Evro je sicer izgubil vrednost.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP analitiki medtem opozarjajo, da bi lahko dolgotrajnejša politična kriza zamaknila izvedbo reform, kar bi ogrozilo prihodnjo rast.

Vodja gospodarskega think tanka DIW Marcel Fratzscher je dejal, da propad pogajanj glede na razlike v stališčih ni presenečenje, a da kljub temu pomeni razočaranje za nemško gospodarstvo. Po besedah predsednika zveze nemških zbornic industrije in trgovine Erica Schweitzerja to med drugim prinaša nevarnost, da bi se delo na najpomembnejših področjih za Nemčijo zamaknilo za nedoločen čas.

Na to je opozoril tudi ekonomist pri banki ING DiBa Carsten Brzeski, ki pa je obenem spomnil na primer Belgije in Nizozemske, kjer daljše obdobje brezvladja gospodarstvu ni škodovalo. "Nemška politika kljub temu ne bi smela izgubljati preveč časa, če ne želi ogroziti prihodnosti gospodarstva," je dejal.



Borze umirjeno, evro padel

Borzni trgi so novico sprejeli umirjeno. Na borzi v Frankfurtu je bil osrednji indeks DAX malo po 14. uri 0,06 odstotka nad izhodiščno ravnjo, evro pa je v tem času v primerjavi z dolarjem izgubil 0,09 odstotka. Glede na jen je padel na najnižjo raven v zadnjih dveh mesecih.

Posledice tudi zunaj Nemčije

Najnovejše dogajanje v Nemčiji bo imelo v širokem razponu posledice tudi na mednarodnopolitičnem prizorišču, od dogajanja v evrskem območju do pogajanj z Veliko Britanijo glede izstopa te države iz EU-ja. Pričakovati je bilo tudi, da bo vlada povečala porabo, s čimer bi se povečala finančna stimulacija za največje evropsko gospodarstvo, ki se je, kar se tiče gospodarske rasti, precej zanašalo na državno porabo. Angela Merkel je v kampanji kot dva ključna aduta sicer navajala močno gospodarstvo, ki raste vse od leta 2010, in rekordno nizko brezposelnost.

Zaskrbljenost po Evropi

Voditelji več evropskih držav so že izrazli zaskrbljenost zaradi propadlih pogajanj. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da nemška politična kriza ni v interesu Francije. "V našem interesu ni, da se Nemčija zakrči," je dejal in dodal: "Želimo iti naprej."

Nizozemski premier Mark Rutte je odpovedal za danes napovedan obisk v Berlinu, zunanji minister Halbe Zijlstra pa je propad koalicijskih pogovorov v Nemčiji označil za slabo novico za Evropo. Kot je še dejal v Bruslju, bi bile predčasne volitve slab scenarij. Izrazil je upanje, da bodo nemške stranke "znova razmislile in znova začele govoriti med seboj". Belgijski zunanji minister Didier Reynders je spomnil, da v vse več evropskih državah koalicijska pogajanja ne trajajo le nekaj dni in tednov, temveč celo več mesecev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je Nemčiji zaželel, da bi čim prej našli rešitev. "Opazovali bomo, kako se bo nadaljeval proces oblikovanja vlade. Želimo si hitrega in uspešnega zaključka," je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je dodal, da je Nemčija pomembna gospodarska partnerica Rusije.

