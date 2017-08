Poljska: V neurjih umrlo pet ljudi

Na Češkem poškodovanih 80 hiš

12. avgust 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 17:51

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Na Poljskem je zjutraj v neurjih umrlo pet ljudi, tudi dva otroka. Za smrti so kriva izruvana oziroma podrta drevesa. Na Češkem so medtem neurja povzročila veliko gmotno škodo.

Otroka, stara 12 in 13 let, sta umrla, ko so se na njun šotor v vasi Suszek na severu Poljske podrla drevesa. Še 20 otrok, ki so se tam udeleževali skavtskega tabora, je bilo ranjenih.

Zaradi podrtega drevesa je umrla tudi ženska med spanjem v hiši v vasi Konarzyny na severu države, nedaleč od tam pa je v šotoru umrl tudi moški, potem ko je veter tudi nanj podrl drevo. Na istem območju so oblasti kasneje potrdile še peto smrtno žrtev, prav tako moškega, ki je umrl pod padlim drevesom.

Pol milijona domov in podjetij brez elektrike

V neurjih je bilo 28 ljudi ranjenih, okoli pol milijona domov in podjetij pa je ostalo brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Močno neurje, ki je sledilo vročinskemu valu, je težave povzročalo tudi na Češkem. Na vzhodu države je bilo od petka zvečer poškodovanih najmanj 80 hiš, številnim je veter odnesel strehe.

