Neurje pustošilo po več delih Evrope, tudi v Avstriji, Italiji in na Madžarskem

Tri smrtne žrtve v Italiji, ena na Madžarskem

11. avgust 2017 ob 19:42

Dunaj,Rim,Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Več delov Evrope je ponoči prizadelo močno neurje. V Avstriji, Italiji in na Madžarskem so imeli veliko težav zaradi podrtih dreves, odkritih streh, motenj v električni oskrbi in zapor cest ter železnic.

V Avstriji je neurje največ težav povzročalo na jugu države. Na avstrijskem Koroškem je ponoči potekalo 200 delovnih akcij gasilcev, ki so bili najbolj aktivni na območju Hermagorja in Spittala. S teh koncev so poročali o številnih odkritih strehah, podrtih drevesih, prevrnjenih in uničenih avtomobilih ter pretrganih žicah na daljnovodih. V kampu pri kraju Möllbrücke je veter prevrnil več počitniških prikolic, poškodovane so bile tri osebe. Avstrijski Rdeči križ je organiziral začasno prenočišče za 50 evakuiranih turistov.

Težave so imeli tudi na avstrijskem Štajerskem, kjer je močan veter podrl številna drevesa. Najhuje je zadelo kraj Hinterwald in Kleinsölk, kjer je zaradi premočenih tal in vetra prevrnilo za skoraj deset hektarjev dreves. V Spodnji Avstriji so bili gasilci od 22. ure stalno na terenu. Več podrtih dreves je padlo na ceste, električne drogove in hiše. Ponekod so bila gospodinjstva dolgo brez elektrike. Voda je poplavila tudi več kletnih prostorov. Samo na območju Baden so morali gasilci na teren 97-krat. Veter je tu pihal s sunki do 100 kilometrov na uro, zaradi dežja pa je bilo poplavljenih nekaj cest.

Na Gradiščanskem je bilo zaradi posledic neurja zaprtih več cest, o težavah pa poročajo tudi z železnic. Avstrijske železnice so objavile, da do poldneva na progi med krajema Wulkaprodersdorf in Železno zaradi posledic neurja vlaki ne bodo vozili. Več ur je bila zaprta tudi vzhodna avtocesta A4 od Madžarske do Dunaja, ker je na cestišče padlo več dreves, ki so jih odstranili s plugi. Zjutraj so odprli en pas, še vedno pa odstranjujejo druge posledice neurja. Težave v prometu so imeli tudi na Tirolskem in Solnograškem.

Tri smrtne žrtve v Italiji

Neurje, ki je sicer nastalo na severu Jadranskega morja in se nato gibalo proti severovzhodu, je huje prizadelo tudi sever Italije, kjer so umrli trije ljudje.

V Fularniji - Julijski krajini je umrl 41-letnik, ko se je na njegov šotor zrušilo drevo. V Dolomitih je sprehajalca ubil udar strele. Poročali so tudi o tornadu v bližini Portogruara, kjer so v bolnišnico sprejeli okoli 50 ljudi zaradi različnih poškodb.

V neurju na severu Italije se je med drugim huje poškodovala tudi italijanska ministrica za socialne zadeve Diana Golze, ki so jo že operirali.

100.000 madžarskih gospodinjstev brez elektrike

O škodi po neurju poročajo tudi iz Madžarske. Več kot 100.000 gospodinjstev v okrajih Železna županija, Zala in Györ je ponoči ostalo brez elektrike, začasno pa je bila prekinjena železniška povezava z Avstrijo. V Železni županiji je v četrtek strešna kritina pod seboj pokopala avtomobil, voznik je v nesreči umrl.

Gmotna škoda na Češkem in Slovaškem

Neurje je divjalo tudi na Slovaškem in Češkem. Do danes zjutraj so češki gasilci na pomoč priskočili več kot 700-krat in sanirali odkrite strehe, podrta drevesa in poplavljene kleti. V južnomoravskem okraju je 110.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, na vzhodu Češke pa je zastal tudi železniški promet.

Na zahodu Slovaške so podrta drevesa ustavila cestni in železniški promet, neurje pa je odkrilo tudi številne strehe in uničilo avtomobile. V slovaškem mestu Malacky je moralo več deset družin zapustiti svoja stanovanja, saj stavba zaradi škode ni bila več stabilna. Gasilci so poročali o 200 delovnih akcijah.

Na slovaško-češki meji se je v četrtek zvečer hitri vlak iz Prage proti Budimpešti zaletel v podrto drevo, o poškodovanih niso poročali.

J. R.