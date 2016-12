Poljski politiki popustili pritisku, novinarjem ne bodo omejili dostopa do parlamenta

Protestniki dosegli svoje

20. december 2016 ob 10:41

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Po burnih protestih je sejm, spodnji dom poljskega parlamenta, umaknil začasno omejitev medijskega dostopa do parlamenta.

"Pred kratkim oznanjene spremembe, ki urejajo dostop novinarjev do stavbe sejma, od danes ne veljajo več," je predstavnik spodnjega doma poljskega parlamenta za stike z javnostmi izjavil v sporočilu za javnost.

Odločitev so sprejeli, potem ko je poljska vlada z odločitvijo o omejevanju novinarskega dostopa do poljskega parlamenta sprožila večdnevne množične proteste. Spremembe so predvidevale, da bi lahko akreditacijo za vstop v parlament dobila le dva novinarja posamezne medijske hiše. Naslednje leto, ko bi spremembe začele veljati, bi tako parlamentarne seje lahko snemalo le pet izbranih poljskih televizij, sicer pa v parlamentu ne bi smeli več fotografirati ali snemati. Novinarji bi morali ob tem večino dela opraviti v stavbi, ločeni od parlamenta.

Vlada sicer trdi, da ukrep ni omejujoč, podporniki načrta pa pravijo, da bo ta preprečil, da bi poslance znotraj parlamenta ovirali oziroma jih zasliševali novinarji.

Strasti so se zaradi omejitve razgrele do te mere, da so morali poljski poslanci prenočiti v poslopju parlamenta, ki so ga zabarikadirali protestniki. Ven so lahko prišli šele, ko jim je policija utrla pot skozi množico.

Protestniki tudi proti proračunu

Nasprotovanje vladnim načrtom se je začelo, ko je okoli 30 opozicijskih poslancev in poslank na govorniškem odru glavne dvorane 16. decembra protestiralo zaradi omejevanja svobode medijev. Protestom proti omejevanju medijske svobode je bil nato dodano še nasprotovanje sprejetemu proračunu. Zaradi protesta opozicije je namreč predsednik parlamenta glasovanje o proračunu za leto 2017 prestavil v manjšo dvorano, kamor pa več opozicijskim poslancem in poslankam sploh ni uspelo priti, pa tudi novinarjem vstopa niso dovolili. Opozicija je zato vlado obtožila, da je proračun sprejela nezakonito. Prvič po letu 1989 se je zgodilo, da je takšno glasovanje potekalo zunaj velike dvorane.

A. Č.