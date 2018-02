Poljski premier razburil z izjavo o "judovskih sostorilcih" pri holokavstu

Izraelski politiki ostro obsodili izjavo

18. februar 2018 ob 18:06,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 18:45

München - MMC RTV SLO, Reuters

Poljski premier Mateusz Morawiecki je z izjavo, da so med sodelavci nacistov in sostorilci holokavsta tudi Judi, razburil izraelske politike. Izraelski premier Netanjahu je njegove besede označil za nezaslišane.

Izraelski novinar Ronen Bergman je v soboto poljskemu premierju, ki je bil na münchenski varnostni konferenci, povedal zgodbo svoje matere, ki je iz Poljske pobegnila pred nacisti, ko je izvedela, da naj bi jo njeni poljski sosedje nameravali ovaditi oblastem. Premierja Morawieckega je novinar nato vprašal, ali bi ga na Poljskem obravnavali kot zločinca, če bi zatrdil, da so poljski sosedje njegovo judovsko družino prijavili nemški nacistični policiji gestapo.

Novinar se je navezoval na novo poljsko zakonodajo, po kateri je pripisovanje krivde Poljski za holokavst oziroma uporaba izraza "poljska koncentracijska taborišča" kaznivo dejanje, za katerega je najvišja predvidena kazen do tri leta zapora.

"Seveda ne gre za kaznivo dejanje ali zločin, če zatrdite, da obstajajo tudi poljski sostorilci pri holokavstu - tako kot obstajajo judovski storilci, ruski storilci, ukrajinski storilci in nemški storilci," odgovor Morawieckega navaja Deutsche Welle. Poljski premier je nato še poudaril, da so zakon sprejeli z namenom razjasniti, "da ni bilo poljskih taborišč smrti, temveč taborišča smrti nacistične Nemčije".

Poljska vlada: "Ne gre za nalaganje odgovornosti"

"Izjave premierja Mateusza Morawieckega niso nikakor namenjene zanikanju holokavsta ali nalaganju judovskim žrtvam holokavsta odgovornosti za genocid, ki ga je storila nacistična Nemčija," je v soboto zvečer v uradni izjavi sporočilo poljska vlada in dodala, da si je premierjeve besede treba razlagati kot "iskren poziv k odprti razpravi o zločinih nad Judi med holokavstom, ne glede na narodnosti tistih, ki so vpleteni v posamezne zločine".

Izraelski politiki ogorčeni nad izjavo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je prav tako na varnostni konferenci v Münchnu, je izjavo Morawieckega o "judovskih storilcih" označil za nezaslišano in napovedal urgentno srečanje s poljskim kolegom. "Težava je v pomanjkanju razumevanja zgodovine in pomanjkanju občutljivosti tragedije za naše ljudi," je še dodal Netanjahu.

Izjava je sprožila buren odziv tudi med drugimi izraelskimi politiki. Vodja opozicijske stranke Ješ Atid je Izrael zaradi "antisemitizma najstarejše vrste" pozval k odpoklicu izraelskega veleposlanika iz Poljske. "Judovska država ne bo dovolila, da bi bili umorjeni okrivljeni za svoj umor," je dodal Jair Lapid. Vodja izraelskih laburistov Avi Gabaj je Morawieckega obsodil poskušanja ponovnega pisanja zgodovine, še poroča Deutsche Welle.

Svastike na poljskem veleposlaništvu v Tel Avivu

Na vhod v poljsko veleposlaništvo v Tel Avivu so dan po izjavi Morawieckega neznanci narisali kljukaste križe in zapisali protipoljske slogane. Izraelska policija je sporočila, da je začela preiskavo.

V holokavstu je po navedbah Reutersa umrlo okoli tri milijone Judov, živečih v predvojni Poljski, kjer je bila največja judovska skupnost takratne Evrope. Nemčija je v okupirani Poljski zgradila in upravljala več koncentracijskih taborišč, med drugim Auschwitz, Treblinko, Belzec in Sobibor. V holokavstu je skupno umrlo okoli šest milijonov Judov. Glede na podatke ameriškega muzeja za spominjanje holokavsta so nemški nacisti od zasede Poljske leta 1939 ubili tudi 1,9 milijona nejudovskih poljskih civilistov.

J. R.