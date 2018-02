Poljski senat potrdil predlog zakona o taboriščih. Tudi ZDA izrazile zaskrbljenost.

Proti zakonu že protestiral Izrael

1. februar 2018 ob 08:55

Varšava - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Poljski senat je potrdil predlog zakona, ki prepoveduje uporabo izraza "poljska taborišča smrti" za označevanje nacističnih koncentracijskih taborišč. Zakon mora podpisati še predsednik države Andrzej Duda. Medtem so tudi ZDA izrazile nasprotovanje.

Senat je o predlogu glasoval v četrtek zgodaj zjutraj. Zanj je glasovalo 57 senatorjev, 23 jih je bilo proti, dva pa sta se vzdržala, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Poljska vlada je sporočila, da je namen zakonodaje končati okrivitev poljskega naroda za nacistične zločine. "Poslati moramo jasen signal svetu, da ne bomo dopustili, da se Poljsko še naprej žali," je dejal namestnik pravosodnega ministra Patryk Jaki, poroča Reuters.

Zakon predvideva zaporno kazen za vsakogar, ki bi nacistična koncentracijska taborišča označeval kot poljska. Ukrep velja tako za poljske državljane kot za državljane drugih držav. Omejitve sicer ne bi veljale za znanstveno delo.

ZDA zaskrbljene

Potem ko je Poljsko zaradi predloga zakona Izrael obtožil zanikanja zgodovine, so zaskrbljenost izrazile tudi ZDA. Ameriško zunanje ministrstvo sporoča, da razume, da je izraz "poljska taborišča smrti" netočen, zavajajoč in škodljiv, vendar pa naj zakon, ki je v pripravi, ne bi bil ustrezen.

Po mnenju ameriškega ministrstva bi lahko zakon, tak kot je trenutno v postopku, spodkopal svobodo govora in akademske polemike. "Moramo biti previdni, da ne oviramo razprave in komentarjev o holokavstu. Verjamemo, da so odprta razprava, strokovnost in izobraževanje najboljši način za zoperstavljanje netočnemu in škodljivemu govoru," je sporočilo ministrstvo v Washingtonu.

Zunanje ministrstvo je hkrati posvarilo, da lahko zakon poslabša strateške interese Poljske in odnose z drugimi državami, vključno z ZDA in Izraelom. "Delitve, ki bodo nastale, lahko koristijo le našim tekmecem," menijo.

Taborišča so zgradili nacisti

Poljska se že leta bojuje proti uporabi zveze "poljska taborišča smrti" v nekaterih zahodnih medijih, saj naj bi del krivde za koncentracijska taborišča, v katerih je bilo ubitih na milijone ljudi, predvsem Judov, prelagala tudi nanjo. Taborišča so po zasedbi Poljske leta 1939 zgradili in jih upravljali nacisti. Na Poljskem je pred drugo svetovno vojno živelo največ Judov v Evropi, in sicer okoli 3,2 milijona. Večina poljskih Judov je bilo med vojno ubitih. Nacisti so med vojno ubili tudi najmanj nejudovskih Poljakov.

Reuters medtem poroča, da so raziskave, ki kažejo, da so nekateri Poljaki sodelovali v nacističnih grozodejstvih, pretresle mnoge, ki verjamejo, da je bila Poljska zgolj žrtev vojne, v kateri da se je obnašala častno. Številni takšnih izsledkov raziskav še vedno ne sprejmejo.

